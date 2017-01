ANO v Moravskoslezském kraji štěpí boje o příští posty ve Sněmovně

„My jsme ANO,“ říkají Jakub Míček a Jaroslav Ryška, dva členové nově založeného klubu hnutí ANO ve Frýdku-Místku.

„ANO jsme my,“ oponuje třináct zbývajících městských zastupitelů z původního klubu. A vzduchem létají slova o korupci, politickém kupčení a zradě ideálů.

„Nejde o nic jiného než o pranici o poslanecké posty,“ tvrdí však jeden z členů hnutí ANO v Moravskoslezském kraji. Redakce jeho identitu zná, chtěl ale hovořit jen anonymně.

„Blíží se krajský sněm, kde se bude určovat, kdo bude na jakém místě. A někteří si tam prostě chtějí vydobýt co nejlepší místa. Proto se vylučuje, proto se zastrašuje. A oblastní sněmy, které určí kandidáty pro krajský sněm, právě probíhají,“ říká.

„V ANO v kraji jsou teď zhruba tři skupiny lidí. Idealisté, kteří se snaží něco udělat, pragmatici, kteří se snaží udělat něco pro sebe, a ti, kterým už dochází trpělivost a uvažují, že z hnutí odejdou,“ říká další z členů hnutí ANO.

Dva členové jsou navrženi na vyloučení z ANO

Jeden z prvních střetů mezi rozkmotřenými skupinami se konal právě ve středu, na oblastním sněmu.

Tam se vedle kandidátů pro krajský sněm měla řešit právě situace ve Frýdku-Místku.

„Nemohu říkat konkrétně, co se bude na sněmu řešit, ale situací ve Frýdku-Místku se tam také určitě zabývat budeme,“ řekl ve středu odpoledne krajský předseda hnutí ANO Josef Bělica.

„Kdo je kdo ve frýdecko-místecké organizaci, kdo v zastupitelstvu reprezentuje ANO, to se na oblastním sněmu ale nevyřeší, takové kroky jsou na delší dobu. Nelze je učinit ze dne na den,“ sdělil.

Oblastnímu sněmu bude předsedat Ryška, jeden ze dvou zastupitelů, kteří si na začátku prosince loňského roku založili vlastní zastupitelský klub ANO ve Frýdku-Místku. Je totiž předsedou oblastní organizace. Ta bude mimo jiné řešit i vylučování členů.

„Pan Horký a pan Otipka jsou navrženi na vyloučení, Adéla Řehová už je vyloučena z hnutí,“ řekl Míček.

„Navržen na vyloučení jsem, ale to ještě nic neznamená,“ komentoval svou situaci Jaromír Horký, předseda původního klubu frýdeckomísteckých zastupitelů hnutí ANO.

„My jsme ti, co tady hájí zájmy hnutí ANO, my jsme je nevyměnili za peníze a funkce. Na oblastním sněmu se rozhodne, jakým směrem se má hnutí ubírat. To, co ti dva pánové předvedli, nám vzalo preference. Naše návrhy na vyloučení se určitě probírat budou, ale sněm nás vyloučit nemůže, to musí probrat kraj, vedení a možná i pan Babiš,“ dodal.

Hnutí ANO už podobnou situaci řešilo v Opavě

Na oblastním sněmu se tak může jednat hned o několika věcech. Vedle volby kandidátů pro krajský sněm se může jednat i o předsedovi oblasti. A tam už bude záležet na jednotlivých hlasujících.

Do podobné situace se už před časem dostala místní organizace ANO v Opavě. Tam hnutí situaci vyřešilo tak, že celou místní organizaci zrušilo a založilo novou.

Jak tomu bude ve Frýdku-Místku, zatím není jasné. Z toho mála, co Bělica zatím řekl, se dá usuzovat, že se situace může vyvinout podobně.

„Jak to bude po jednání oblastního sněmu vypadat, opravdu zatím nemohu předjímat, bude záležet na jeho rozhodnutí. Variant je více, dokážu si představit i případné nábory nových členů,“ řekl. Tedy podobně, jako tomu bylo v Opavě.

Podle Pavla Šaradína, politologa z olomoucké Univerzity Palackého, může současné pnutí v hnutí ANO straně jen uškodit.

„ANO se v současnosti snaží navenek vypadat jako vnitřně konsolidovaná strana a v krajských volbách se jí to dařilo. Takové problémy, jako jsou ve Frýdku-Místku, obrazu strany rozhodně neprospívají,“ říká politolog.

Pro frýdecko-místecké ANO, jež po volbách, kdy zdejší kandidáti získali nejvíce mandátů a následně i primátorský post, může další vyostřování situace znamenat pokles důvěry voličů.