Archeopark vymění trouchnivé hradby, kůly už nebudou v zemi

Replika slovanského sídliště se otevřela v roce 2001. „Panuje z toho trochu rozčarování, počítali jsme s delší životností. Ve skutečnosti už je fortifikace na hraně životnosti,“ potvrdil Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska, pod které archeopark patří.

Na povrchu není špatný stav dřeva znatelný, ale uvnitř je na mnoha místech ztrouchnivělé až vyhnilé.

Muzeum se proto rozhodlo pro celkovou rekonstrukci hradeb, získalo podporu krajského úřadu coby zřizovatele a po dvou letech vyřizování má i stavební povolení.

A nyní se podařilo sehnat také peníze. Muzeum totiž ve spolupráci s nedalekým polským městem Hažlach uspělo s projektem Toulky údolím Olše.

Ideální jedlové a borovicové dřevo

Z operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko Interreg získalo Muzeum Těšínska s partnerským městem 1,6 milionu euro, tedy zhruba 43 milionů korun. České straně z toho připadne něco přes 24 milionů.

Muzeum díky tomu vytvoří pomyslnou stezku údolím řeky z Chotěbuzi až do Hažlachu, v Polsku vznikne Dům přírody.

A v Chotěbuzi dotace zaplatí i obnovu palisády s věžemi. Letos muzeum vybere dodavatele stovek kubíků dřeva, nejspíše jedlového nebo borovicového, příští rok by rekonstrukce začala a někdy v roce 2019 by archeopark vypadal jako nový. „Nové hradby by měly vydržet dvacet až pětadvacet let,“ poznamenal ředitel.

Upozornil, že kůly už se nebudou zasazovat do země, ale do betonové patky. „Zabrání se tak předčasné hnilobě,“ vysvětlil Ondřeka.

Rekonstrukce ovlivní provoz archeoparku

Zatímco v letech 2014 až 2016 byl archeopark kvůli výstavbě nové vstupní budovy s výukovým centrem, obnovení expozic a stavbě lávky uzavřený, při obnově hradebního systému se tak nestane.

„Ale samozřejmě to provoz ovlivní. Domníváme se však, že pro návštěvníky bude zajímavé sledovat při práci například tesaře,“ přiblížil ředitel Muzea Těšínska.

Archeopark stojí v obci Chotěbuz-Podobora u Českého Těšína a rozprostírá se na místě starodávného slovanského hradiště. Je rekonstrukcí sídliště z období od 8. až do 11. století.