Šéf Vítkovic: Areál pro Colours of Ostrava pojme až osmdesát tisíc lidí

Ačkoli organizátoři odmítají zveřejnit počet prodaných vstupenek, zasvěcení včetně podnikatele Jana Světlíka, jehož strojírenským Vítkovicím patří část industriálního areálu, odhadují, že ocelovým městem s vyhaslými vysokými pecemi proudilo denně asi 55 tisíc lidí včetně prodejců, ostrahy a dalších pracovníků.

V té souvislosti nejen návštěvníky zajímá, co bude s festivalem dál. Bude víc vstupenek? Pokud ano, zvětší se areál? Přibude vstupních bran, aby se neopakovala situace z prvního dne, kdy lidé čekali na akreditaci hodiny a nakonec se dovnitř protlačili i bez pásky s čipem?

„Neteř byla mezi nimi. Tak ji to naštvalo a odradilo, že mi vstupenku prodala,“ říká paní Pavla z Ostravy.

Hodně lidí zajímá, jak se festival bude vyvíjet

Většina návštěvníků ale opět pěje na festival chválu a organizátorům skládá hold. „Bylo to skvělé. Díky. A klobouk dolů,“ napsala na sociální síť například Eva Grigorová.

Když si ale šéfka festivalu Zlata Holušová na Facebooku posteskla: „Fantastická show uzavřela Colours, ach jo... zas začít znova,“ dočkala se tam obratem také kritiky.

„Znova a lépe. Můj muž po čekací anabázi ve středu prohlásil, že jsou to jeho poslední Colours. A k areálu: Za ty miliardy, které se tam už nasypaly, by Světlík a spol. mohli konečně postavit záchody, sprchy, umývárny, odpočívadla – hygiena tragická. Chcete největší fesťák, ale nechcete pro lidi nic udělat... Nemluvě o tom, že počet lidí už areál prostě nesnese – bylo to daleko za hranou,“ vzkázala Silvie Lišková.

Balíme, uklízíme, spíme...

Bez ohledu na to, že většina diskutujících výtky ženy odmítla s tím, že Colours of Ostrava je jeden z nejlepších festivalů v Evropě, hodně lidí zajímá, zda a jak se bude festival vyvíjet. To ale organizátoři zatím říci nechtějí a ani nemohou.

„Je brzy. Sotva skončil letošní megaúspěšný ročník. Teprve balíme, uklízíme a spíme po náročném maratonu. Budeme řešit, co dál, ale potřebujeme na to čas,“ vysvětlují.

Na tiskové konferenci před koncem festivalu Zlata Holušová řekla, že zatím netuší, jestli by se do areálu mohlo vejít ještě více lidí, ale naznačila, že by se mohl výhledově rozrůst. „Nějaké možnosti na rozšíření jsou. Vše ale záleží na Vítkovicích, zda vytvoří nové plochy.“

My areál jen pronajímáme, říká Světlík

Tím tak trochu popudila podnikatele Jana Světlíka. Stejně jako lidé, kteří na sociálních sítích tvrdí, že by měl pro festival stavět záchody.

„Colours of Ostrava je úspěšný festival, který přináší prospěch městu i kraji. Měl jsem radost, když jsem viděl, jak areálem proudí nějakých 55 tisíc lidí, na všech scénách je plno a po každém velkém koncertu se tisíce lidí bez problémů rozprchnou. Ale mrzí mě, když slyším, že za problémy uvnitř areálu může Světlík. My areál jen pronajímáme a pro pořadatele každé akce připravíme vše, co si přeje a zaplatí. Na pronajatou plochu se podle mě vejde až 80 tisíc lidí, ale záleží na organizátorech, jak si vše rozkreslí: kam umístí scény, stánky, zda průchody zahustí stavbami...,“ líčí Světlík.

Stejně to vnímá i šéf Dolní oblasti Vítkovice (DOV) Petr Koudela. „Každý rok se snažíme být od začátku v kontaktu s produkcí Colours i dalších velkých festivalů, připravit areál co nejlépe a vycházet organizátorům vstříc. Konečná podoba prostoru je ale na samotné produkci akcí,“ řekl Koudela s tím, že festivalový areál může pojmout až 80 tisíc návštěvníků.

Podle Světlíka jsou však pro další rozvoj festivalu, areálu DOV i samotného města nutné změny infrastruktury, především dvě konkrétní novostavby. „Město nebo kraj by se měly postarat o vybudování lávky přes řeku Ostravici, která umožní vznik dalšího únikového východu a zrychlí přesun lidí k hradu, ale také o vznik kruhového objezdu, který napojí prodlouženou Ruskou na Místeckou ulici,“ tvrdí Světlík.

Lávku přes řeku Ostrava plánuje na příští rok

Souhlasí s ním i ostravský primátor Tomáš Macura. „Novou lávku přes Ostravici již projekčně připravujeme. Bude využívat současnou konstrukci energomostu a je součástí cyklotrasy podél řeky, která propojí Dolní oblast Vítkovice (DOV) s centrem. Sloužit bude cyklistům i pěším. Stavět ji chceme už příští rok,“ líčí Macura.

Město má také zájem zklidnit dopravu v Místecké ulici a lépe na ni napojit DOV, ale ne kruhovým objezdem. „S krajem jednáme o společné podpoře částečného zahloubení Místecké. Brzy bude hotová urbanistická studie, kterou jsme zadali na jaře,“ řekl primátor.

Zdůraznil ale, že město nestojí o expanzi festivalu za každou cenu: „Jakkoliv souhlasím s tím, že festival má příznivý vliv na lokální ekonomiku, podporu turistického ruchu i image města, právě letošní veleúspěšný ročník ukázal, že jsme již pravděpodobně dosáhli rozumných limitů z pohledu jeho programu i návštěvnosti. Případné úsilí o další rozrůstání by velmi pravděpodobně vedlo ke snížení komfortu obyvatel města, ale i návštěvníků festivalu.“

Kruhový objezd asi nebude

Ačkoli radní kraje slibují podporu rozvoji festivalu Colours of Ostrava, kruhový objezd, po kterém volá Jan Světlík kvůli lepší dostupnosti Dolních Vítkovic, stavět neplánují.

„Festival výrazně mění tvář Ostravy a přispívá i k pozitivnímu vnímání kraje. Ukazuje, že nejsme ‚černý‘ zbytek republiky, ale ‚barevné‘ inspirativní místo, kde to žije a které stojí za to navštívit. Proto ho Moravskoslezský kraj podporuje a má zájem, aby se rozvíjel,“ říká hejtman Ivo Vondrák s tím, že kraj dotoval letošní ročník akce dvěma miliony korun. „Kromě toho jsme přidali půl milionu na Festival v ulicích a 150 tisíc na pořádání Meltingpotu. S naší podporou mohou pořadatelé počítat i do budoucna,“ ujistil hejtman.

Podotkl ale, že stavbou kruhového objezdu na Místecké ulici, který by zlepšil dostupnost Dolních Vítkovic, se vedení kraje v minulosti už zabývalo a dospělo k názoru, že nepatří k prioritám. Důvod?

„Vybudování okružní křižovatky na Místecké ulici je velmi problematický zásah do nadřazené silniční infrastruktury, který kraj nepovažuje za koncepční. Navrhované řešení by změnilo charakter komunikace z dálničního přivaděče na místní komunikaci. To by znamenalo zpomalení automobilové dopravy a převzetí silnice od ŘSD do majetku kraje. Za dokončení rekonstrukce přivaděče a údržbu by pak kraj musel zaplatit stamiliony,“ argumentuje Ivo Vondrák.