Asistenti vyhánějící černé pasažéry se ujali, Ostrava hledá 30 dalších

Po měsíci a půl zkušebního provozu má Dopravní podnik Ostrava (DPO) jasno. Pilotní projekt se tak osvědčil, že bude pokračovat ve větším rozsahu. Dopravce teď přijímá desítky nových zaměstnanců, kteří budou na plný úvazek pracovat jako asistenti přepravy.

„Pro začátek jsme pověřili novým úkolem šest našich revizorů, kteří nosí modré vesty s nápisem asistent přepravy. Jejich úkolem není rozdávat pokuty, ale pomáhat cestujícím, například maminkám s kočárky, a dohlížet na pořádek. Mimo jiné i tím, že aktivně brání v jízdě lidem bez jízdenky, ale i těm, kteří obtěžují ostatní opilostí, zápachem či jiným nevhodným chováním,“ líčí ředitel DPO Daniel Morys.

Kdo pomůže odhalit vandala, získá odměnu Asistenti přepravy mají pomoci také chránit majetek dopravního podniku proti vandalů, kteří loni nadělali škody už za šest milionů korun. Proto dopravce přichází také s novou kampaní STOP vandalismu. „Nejvíce škod, 62 procent, evidujeme na tramvajích. Nejčastěji jde o vybitá, poškrábaná nebo počmáraná okna barvou ve spreji nebo agresivními fixy, přičemž jedna nová větší skleněná tabule stojí kolem sedmi tisíc korun,“ líčí ředitel DPO Daniel Morys. „Do konce roku rozšíříme kamerový systém. Zatím jsou kamery jen v 72 vozidlech, ale ve všech nově kupovaných vozech už budou kamery součástí vybavení,“ říká Morys. DPO chce postupně zrušit spřažené tramvajové soupravy, protože právě zadní vozy bez řidiče lákají vandaly k řádění nejčastěji. Kromě toho, že rozšíří počet kamer i asistentů přepravy, chce koupit na okna ochrannou fólii. A také doufá, že pomůže veřejnost. „Prosíme cestující, aby nám pomáhali zabránit škodám. Kdo nám poskytne takové informace, které povedou k dopadení vandala, získá za odměnu volnou jízdenku. Podle okolností může jít o měsíční, nebo třeba i o celoroční jízdenku,“ slibuje ředitel Morys.

„Slušní cestující jsou novinkou tak nadšení a děkují nám za ni, že jsme se rozhodli rozjet projekt naplno. Do konce letních prázdnin bychom rádi přijali a vyškolili 30 nových zaměstnanců, kteří by pracovali na plný úvazek jako asistenti přepravy,“ oznámil ve čtvrtek.

Z pokut si někteří lidé nic nedělají

Morys původně počítal, že podnik přeškolí na asistenty část z více než čtyřiceti svých revizorů. Ale narazil na problém. Většina z nich totiž nemá zájem. Ani předpoklady.

„Osobně jsem si práci asistenta přepravy vyzkoušel a vím, že vyžaduje jiné předpoklady než práce revizora,“ říká Morys. Revizor podle něj přijde, pozdraví, ukáže placku, vypíše pokutu, přičemž obvykle komunikuje s jednotlivcem, a pak odchází.

„Ale asistenti přepravy musí komunikovat s celým osazenstvem vozu. Upozorňují nahlas, že přijde kontrola, a vyzvou všechny lidi bez platného jízdního dokladu, aby si vystoupili. A pak musí řešit různé situace s lidmi, kteří to odmítají,“ vylíčil Morys.

Podle něj je v Ostravě početná skupina lidí zvyklá jezdit bez jízdenek a neplatit pokuty. Spoléhají na to, že jsou sociálně slabí a dlužné částky z nich nikdo nevymůže.

„Tito lidé odmítají z vozu vystoupit a rovnou strkají asistentovi přepravy pod nos občanku s tím, ať jim vypíše doklad o pokutě, který stejně obratem zahodí. Jenže asistenti přepravy musí nekompromisně trvat na svém a lidi z vozu vyprovodit, nebo jim zabránit v nástupu. Umožňuje to náš přepravní řád. Samozřejmě to vyvolává konfliktní situace. Každou skupinu asistentů přepravy ale naštěstí doprovází uniformovaný strážník,“ dodal Morys.

Zabránili v cestě tisícům černých pasažérů

Právě tato praxe na začátku vyvolala protesty zejména romských rodin, které si stěžovaly na to, že se jejich děti ráno nemohly dostat do školy, protože je asistenti nepustili do tramvaje. A objevily se i stížnosti na rasismus.

Náměstek primátora pro dopravu Lukáš Semerák dal ale jasně najevo, že město v tomhle neuhne a rodiče bez rozdílu barvy pleti musí svým dětem zajistit jízdenky, pokud chtějí, aby jezdily MHD.

„Stížnosti tohoto druhu už úplně ustaly,“ tvrdí Morys. „Asi i proto, že se nesetkaly s pochopením většinové společnosti,“ nastínil.

Asistenti přepravy za měsíc a půl zabránili cestovat už asi pěti tisícům černých pasažérů. Spočítané ale mají kratší období.

„Jen v období od 3. dubna do 12. května asistenti neumožnili nastoupit do vozidel MHD 2 952 osobám bez platného jízdního dokladu. Dalších 1 090 osob ze stejného důvodu z přepravy vyloučili,“ říká mluvčí DPO Karolína Rycková. Dalších devět lidí asistenti přiměli vystoupit proto, že byli jiným cestujícím na obtíž opilostí, zápachem a podobně.

O práci asistenta přepravy se nyní mohou v Ostravě ucházet fyzicky i psychicky zdatní dospělí muži či ženy se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. „Budeme individuálně posuzovat jejich fyzické i komunikační předpoklady,“ říká ředitel Morys. Nástupní hrubý plat slibuje ve výši 21 500 korun.