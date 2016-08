Hrčava bude bez pevných linek, O2 vypne signál. Staří lidé mají obavy

Staří lidé si zoufají. „Skoro každý den nám kvůli tomu volá nešťastný senior, kterému je přes 80 let a stará se o nemocnou ženu. Bojí se, co nastane 1. září, až jejich pevná linka ohluchne, stejně jako telefon na obecním úřadě a v dalších 13 domcích. Jeho žena nevstane z postele, ale dokáže si přivolat sanitku pevnou linkou, když je muž například u lékaře. Oba se bojí, že mobilní telefon se nenaučí ovládat a že nebude fungovat signál, když to budou potřebovat,“ líčí Táňa Lasotová z radnice Hrčavy.

Strach má i 81letá Anna Husarová: „Nejméně jednou měsíčně volám pevnou linkou sanitku kvůli problémům s dýcháním. Co si počnu, až nám signál vypnou? Ve zdejších domcích se mobilem často nedá dovolat. A když mi bude zle, těžko budu hledat signál venku.“

Mluvčí společnosti O2 Lucie Pecháčková tvrdí, že operátor se rozhodl vypnout systém Fixed GSM v celé zemi, protože technologie je zastaralá a v případě poruch už se nedá opravit. „Vypneme stovky přípojek. Zákazníkům jsme to oznámili při vyúčtování i samostatným dopisem. Jako alternativu nabízíme pevnou linku napojenou telefonním kabelem s možností volat neomezeně do všech domácích sítí. Tam, kde to technologicky nejde, nabízíme zákazníkům mobilní tarif a k němu jako vstřícný krok obyvatelům Hrčavy dáme zdarma mobilní telefon s jednoduchým ovládáním,“ uvedla Pecháčková.

Na natažení kabelu úřad nemá peníze

Obecní úřad s kabelem nepočítá. „Musel by se natáhnout z Bukovce, měřil by asi kilometr a stál statisíce až milion korun. Asi bychom neplatili celou sumu, ale obec s 250 obyvateli a ročním rozpočtem ve výši dva miliony nemůže dát ani 100 tisíc,“ vysvětluje Lasotová.

Obec si tak bude muset vystačit s mobilním telefonem. Úřad stojí naštěstí v takovém místě, kde signál vypadává jen nakrátko. „Když chci volat a nemám signál, chvíli počkám a on se objeví,“ říká Lasotová. „Hůř jsou na tom lidé v některých chalupách.“

To připouští i mluvčí jediného telefonního operátora, který v Hrčavě poskytuje služby. „Mobilní signál zajišťuje vysílací stanice umístěná na kopci nad obcí. Jelikož obec sousedí se dvěma státy, musíme se řídit přísnějšími podmínkami a směr vysílání nemůžeme nastavit libovolně. Někteří lidé mohou mít signál hůře dostupný především uvnitř budov, kam se dostává okny. Šíření signálu ovlivňuje kromě členitosti terénu či konstrukce budov i jejich vybavení. Příjmu brání například kovové žaluzie nebo metalické fólie nalepené na oknech,“ vysvětluje Pecháčková.

Ačkoli rozhodnutí o vypnutí Fixed GSM systému bylo podle ní ještě v úterý ráno nezvratné, možná se Hrčava dočká výjimky. Obec totiž právě v úterý oficiálně požádala vedení O2 alespoň o odklad vypnutí pevných linek. „Kolegové to prověřují. Odpověď nemohou dát hned,“ sdělila mluvčí.