Ostrava odkládá slibované sdílení kol o rok. Stanice budou nejprve v centru

Zatímco městský dopravní podnik už využívá 105 autobusů poháněných plynem a první čtyři elektřinou s cílem zbavit se do roku 2020 všech dieselových motorů a strážníkům pořídil magistrát ekologická auta, tak slibovaného sdílení bicyklů se veřejnost zatím nedočká.



„Chtěli jsme systém bikesharingu, tedy veřejného sdílení kol, spustit už letos v létě. Ukázalo se však, že příprava výběrového řízení pro takovou zakázku je složitější a vyžaduje více času,“ uvedla náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová s tím, že město na projektu dál pracuje, ale jeho spuštění se přesouvá na příští rok.



„Na začátku bychom rádi měli v historickém centru a jeho okolí asi čtyři desítky stanic se třemi stovkami kol. Lidé by si je mohli půjčit na kratší dobu za mírný poplatek, případně i na déle, ale pak už by cena rostla. Cílem je totiž umožnit rychlý, levný, a hlavně ekologický přesun po městě,“ řekla náměstkyně. „Když se nám projekt osvědčí, rozšíříme ho také do dalších částí Ostravy,“ dodala.