Běh i práce s mapou a buzolou. Do škol se vrací branné dny

Třeba v Opavě se v branných disciplínách tento týden cvičí stovky dětí najednou – od mateřinek přes základní školy až po středoškoláky. V Dukelských kasárnách ošetřují zraněné i skáčou přes překážky.



„Třeba práce s mapou je pro ně oříšek. Dnes má každý GPS v mobilu a běžná mapa jim nic neříká. Tady si zkusí vzít do ruky klasickou turistickou mapu, použít buzolu, ti starší mají orientační běh kolem areálu,“ vysvětluje tělocvikář a biolog Mendelova gymnázia Petr Kotrla, který má branný týden na starosti.

Gymnázium akci pro žáky všech opavských a okolních škol organizuje druhým rokem. Loni na ni vyčlenilo dva dny, letos už se jedná o celý týden. Nejen kvůli zájmu. Ukázalo se, že cvičení je potřeba. „Měli jsme nácvik první pomoci při dopravní nehodě. Policie nám přivezla vrak auta, Červený kříž namaskoval zraněné. Děti ale většinou vůbec nevěděly, co si počít,“ popsal loňskou zkušenost Kotrla.

Cílem branného dne je připravit děti na mimořádné události. „Například havárie, zranění, exploze. Situace ve světě se zhoršuje, takže je dobře vědět, jak se v případě ohrožení chovat,“ uvedl ředitel Mendelova gymnázia Petr Pavlíček.

Příprava dětí na krizové situace se vyplácí

Praktická cvičení branných dovedností se stala pravidelnou součástí výuky na řadě škol v Moravskoslezském kraji. Žákům doplňují teorii. „Teorie prolíná řadou předmětů, od tělocviku přes výchovu ke zdraví až po chemii. Stěžejní je pak u nás branný den, který pořádáme vždy v září,“ popisuje třeba ředitelka ZŠ v Bohumíně-Skřečoni Renata Wybraniecová.

Do Skřečoně se každoročně sjíždějí děti ze všech bohumínských škol. Vytvoří hlídky a měří síly ve zdravovědě, topografii či ochraně před bojovými látkami. „Projdou asi tříkilometrovou trasu se stanovišti. Součástí je i slaňování nebo džberovka, kdy proudem vody zasahují cíl,“ doplňuje ředitelka.

Školní branná výchova Samostatný předmět, který by se zaměřoval na brannou výchovu, v osnovách není.

Od září 2013 je součástí výuky tzv. Příprava občanů k obraně státu, prolíná se různými předměty. V prvouce či vlastivědě se menší děti učí o činnosti armády a členství v NATO, součástí tělocviku je první pomoc, starší děti se učí charakteristiku válečného stavu či zásady chování při stavu ohrožení.

Řada škol každoročně organizuje vlastní praktické dny brannosti.

Ministerstvo obrany nyní chystá nový zákon, jehož součástí je opětovné zavedení branné výchovy jako samostatného předmětu.

Jinde děti kromě nácviku mimořádných situací také luští vzkazy v morseovce, zkoušejí brýle simulující vidění pod vlivem drog či alkoholu a vyplňují dopravní testy. „Takový branný den máme pravidelně. Akce je nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu,“ uvádí zástupkyně ředitele základní školy v Albrechticích na Karvinsku Irena Ruhswurmová.

Pokaždé jiné téma zase volí vedení Základní školy A. Hrdličky v Ostravě-Porubě. „Loni to byli hasiči, během roku jsme s nimi měli i cvičný požární poplach. Letos na den dětí chystáme téma městské policie. Témata souvisejí s Přípravou občanů k obraně státu, kterou se v jednotlivých předmětech děti učí teoreticky,“ říká ředitelka školy Hana Kazimirská. Dodává, že děti se připravují na řadu situací, od požárů přes povodně až po prevenci kriminality a součástí je i sportovní branná část. Školy tak s předstihem zavedly výuku, o niž do budoucna usiluje ministerstvo obrany. To hodlá brannou výchovu ve školách obnovit.

Že se výchova pro krizové situace vyplatí, potvrzují například hasiči. „Už dvacet let děti ve druhých a šestých třídách informujeme, jak se chovat u požáru. A máme několik případů, kdy školáci oznámili, že zpozorovali oheň a nejméně dvakrát se sami podíleli na záchraně rodinných příslušníků,“ přiblížil mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela.