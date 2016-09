Žádné chipsy ani sladkosti. Bufety ve školách kvůli vyhlášce končí

Bonbony, sladké tyčinky, žvýkací pendreky, ale i koblížky, koláče nebo chipsy. Nejen tyto pamlsky musí podle nové vyhlášky z bufetů škol zmizet.

„Je třeba omezit nezdravé prostředí ve školách a školských zařízeních. K prodeji bude možné nabízet pouze potraviny odpovídající svým výživovým složením zásadám zdravé stravy,“ nastínila mluvčí ministerstva školství Klára Bílá.

Úpravy se týkají škol s povinnou školní docházkou. „Potraviny a nápoje, které si děti budou moci ve školách koupit, musí obsahovat jen omezené množství soli, tuku a cukru a s výjimkou čajů v nich nesmí být kofein ani energetické a povzbuzující složky.“

„Děti si cestu ke sladkému najdou“

Děti ve škole by tak měly utrácet jen za ovoce, zeleninu nebo šťávy. Tento sortiment se ale bufetářům prodávat nevyplatí, takže mnoho z nich na školách v kraji zavírá.

„Nájemce tady provozuje bufet přes deset let, když jsem mu ale předložil přísné požadavky ministerstva, rozhodl se zavřít s tím, že se prodej nevyplatí,“ popsal Jiří Kupčík, ředitel opavské základní školyOtická, a dodal, že děti si cestu ke sladkostem stejně najdou. „Asi padesát metrů od školy, tedy v docházkové vzdálenosti, jsou hned dva obchody, takže školáci si pamlsky nakoupí tam. Vyhláška mi přijde podobně nesmyslná jako třeba zakázat Kofole vyrábět sladké nápoje.“

O ministerském nařízení se dlouho diskutovalo a na některých školách tak zavřeli bufety preventivně už dřív. „Věděli jsme, že se omezení chystá, takže jsme to s provozovatelem probírali. Rozhodl se odejít, bufet už tedy nemáme. Je to složitá situace. Na jednu stranu je omezení přísunu sladkostí důležité, ale ke správným stravovacím návykům mají své děti vést hlavně rodiče,“ nastínil zástupce ředitele školy Školská v Karviné Luděk Wala.

Místo svačinek dostávají peníze

To potvrdila i zástupkyně ředitele základní školy Bohumíra Dvorského v Ostravě Jana Krejčí. „Občas mě mrzí, když vidím, kolik dětí dostane místo nachystané svačinky v krabičce od rodičů jen padesátikorunu, ať si něco koupí. Je to problematické, rodiče mají málo času, musí se přizpůsobit. Neříkám, že to platí u všech, ale rozhodně takových případů přibývá. V okolí školy je hned několik stánků s rychlým občerstvením, takže děti tam často zajdou.“

I na škole Dvorského bufet skončil. „Už před rokem se o vyhlášce mluvilo, takže nájemce odešel, uznal, že by prodej nebyl rentabilní. Děti tak mají na škole k dispozici jen automat s mléčnými výrobky a účastníme se i projektu ovoce do škol,“ doplnila Krejčí.

Podle odborníků pak počet obézních dětí v regionu vzrůstá, takže jakékoliv omezení zvýšeného příjmu soli, tuků a cukrů může pomoct.

„Přestože je nařízení dvojsečné, je to dobrý krok. Děti nebudou mít sladkosti úplně na dosah,“ zmínil dětský lékař z Hornické polikliniky v Ostravě Jakub Heczko, podle kterého ale roste počet obézních dětí už v předškolním věku. „Tady jsou většinou na vině rodiče,“ naznačuje, že problém není jen ve školách.

Dětská obezita přináší i zdravotní rizika. „Hrozí problémy s kardiovaskulárním systémem a přetěžovanými klouby, nehledě na to, že děti se často potýkají se sociální deprivací, protože ostatní se jim kvůli tloušťce posmívají,“ dodává lékař.

Vyhláška platí od 20. září, ale provozovatelé bufetů budou mít ještě tři měsíce na to, aby sortiment doprodali nebo upravili. Za porušení vyhlášky hrozí i pokuty, postihy mohou přijít od ledna příštího roku. Výjimku budou mít například jarmarky, kdy děti ve škole prodávají vlastnoručně upečené perníčky a podobně.