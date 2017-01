Ceny bytů v Moravskoslezském kraji zůstanou stejné, zdraží ale hypotéky

Od garsonky po čtyři pokoje. Zájem o byty všech velikostí byl podle realitních kanceláří v Moravskoslezském kraji v loňském roce závratný.



„Tak enormní zájem pamatuju ještě z dob před krizí. Lidé nejen v Ostravě chtěli do bytů spíše investovat, než že by je nutně potřebovali k bydlení. Často byt koupili, zrekonstruovali a následně výhodně prodali,“ vysvětlila ostravská makléřka Jana Římanová.

V roce 2016 proto ceny bytů výrazně vzrostly. „V celém regionu to bylo v průměru o deset procent, u cihlových bytů i o dvacet procent, “ zmínil Richard Kurko, vedoucí regionální pobočky realitní kanceláře Sting.

V letošním roce by se ovšem měl růst cen bytů v kraji zastavit. Může za to nový spotřebitelský zákon, který od prosince upravil podmínky pro získání hypoték.

Banky od prosince zvyšují úrokové sazby

„Bude to náročnější pro klienty, kteří jsou na hraně se splácením. To, co prošlo před platnosti zákona, už nemusí dnes projít. Složitější to budou mít i podnikatelé, protože především prokazování příjmu na čestné prohlášení nebo obratu z daňového přiznání je nyní přísnější,“ přiblížila hypoteční analytička Partners Lucie Drásalová. „Většina bank už v průběhu prosince úrokové sazby skutečně zvýšila. Zbytek bude s velkou pravděpodobností zvyšovat v lednu. “ Další zdražování hypoték se očekává na jaře. „Velkou neznámou je totiž druhá vlna doporučení České národní banky, která začne platit v dubnu. Doporučení jsou pro banky poměrně hodně přísná a pravděpodobně budou reagovat buď omezením nabídky, nebo zdražením,“ pokračovala analytička.

Příklady cen bytů v regionu

Byty 2+1

Karviná-Ráj 495 000 korun



Bohumín 560 000 korun



Kopřivnice 899 tisíc korun



Mor. Ostrava 1 000 000 korun



Frýdek-Místek 1 200 000 korun



Ostrava-Poruba 1 500 000 korun

Byty 3+1 Bruntál 430 tisíc korun



Havířov 490 tisíc korun



Karviná-Ráj 650 tisíc korun



Ostrava-Dubina 800 tisíc korun



Nový Jičín 1 100 tisíc korun



Frýdek-Místek 1 700 tisíc korun



Nová Karolina 3 083 000 korun

Zdroj: reality.idnes.cz, rezidence-nova.karolina.cz

Prosincová úprava zákona se už promítla i v praxi. „U klientů jsme zaznamenali větší nejistotu, zda hypotéku získají, a byli rozvážnější. Myslím, že právě v letošním roce budou lidé investice více promýšlet. Každopádně ceny bytů se už nahoru šroubovat nebudou. Naopak je možné, že ke konci roku budou klesat. Ale to se teprve uvidí,“ podotkla Římanová.

Mezi lukrativní, a tudíž i nejdražší byty v kraji patří ty, které se nacházejí v Ostravě či ve Frýdku-Místku. „Jiné je to na Karvinsku, kde lidé o vlastní bydlení takový zájem nemají. Naopak v Ostravě a ve Frýdku-Místku poptávka převyšuje nabídku. V Ostravě pak mezi vyhledávaná místa patří Poruba, centrum, Slezská Ostrava a v poslední době i Výškovice. Příjemné prostředí se odráží samozřejmě i na ceně, která může být i dvojnásobná oproti průměru. Zatímco za dvoupokojový byt v Ostravě Dubině zaplatí zájemce například 600 000 korun, tak v Porubě za byt po rekonstrukci kolem 1 300 000 korun,“ sdělil ředitel I. E. T. reality Tomáš Heger.

Bytů je přitom stále nedostatek. „Chybí tradičně dvoupokojové byty, v posledním roce byl pak vysoký zájem také o třípokojové. Mladí získali hypotéku – a už investovali do většího, aby bydlení v budoucnu již nemuseli řešit. Trh na vysokou poptávku nestačí reagovat a byty k prodeji často nejsou,“ konstatovala Římanová.

Podle statistik kanceláře například v roce 2015 bylo na trhu ve Frýdku-Místku o 300 procent více bytů v nabídce k prodeji než v loňském roce.