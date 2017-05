Tramvaje s auty jsou v Ostravě téměř denně v sobě. Mohou za to i uzavírky

Prakticky obden informují policisté o srážkách tramvají s osobními automobily, 16. května – křižovatka ulic Výškovické a Kosmonautů, 18. května – křižovatka ulic Mariánskohorské a Nádražní, 22. května – ulice Martinovská, 23. května – U vodárny.



Ostravané už o situaci z druhé poloviny května na sociálních sítích hojně diskutují a někteří glosují, že tak dopravní podnik alespoň vyřeší problémy s nedostatkem řidičů (psali jsme zde).

Dopravce ale přes aktuální vysokou nehodovost ujišťuje, že jezdit je stále čím. „Počet dopravních nehod v současné době nevytváří riziko absence vozových jednotek na linkách,“ podotýká mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO) Karolína Rycková.

Opravit tramvaj po dopravní nehodě trvá v horších případech několik týdnů, a to u závažného poškození vozu. Drobnější „ťukance“ zvládá podnik dát do pořádku prakticky ihned.

Viníkem je obvykle řidič osobáku. Chybují ale i tramvajáci

Ostravou denně projíždí přes 7000 spojů MHD, a tak má dopravce nějakou nehodu autobusu, trolejbusu nebo tramvaje, hlášenou prakticky denně. „Za rok 2016 byli řidiči MHD účastni celkem 479 dopravních nehod,“ informuje Rycková.

To, že si aktuálně na ostravských silnicích „nerozumí“ zejména řidiči tramvají a osobáků, může být dáno různými okolnostmi. Hrát roli může například s příchodem teplých měsíců sílící slunce či četné stavební práce a s tím spojené uzavírky. „Díky opravám komunikací si mnozí řidiči individuální dopravy teprve hledají náhradní trasy, které natolik neznají, a proto je riziko kolize daleko větší,“ vysvětluje Rycková.

Dle policejních statistik je nejčastější příčinou nehod nedání přednosti řidiče při odbočování vlevo. Na vině je tak obvykle řidič osobáku, ale bez chyb nejsou ani tramvajáci.

Vhodné úpravy by mohly množství nehod snížit

„V roce 2016 zavinili řidiči tramvaje celkem 11 dopravních nehod. Jejich nejčastějšími pochybeními bylo nerespektování znaků pro tramvaje a signalizace stůj. A neadekvátní reakce na situaci před sebou. Například když narazí do vozidla, které již delší dobu stojí vlivem situace vyvolané provozem v kolejišti,“ podotkla policejní mluvčí Lenka Sikorová.

Podle šéfa odborů DPO by ubylo nehod způsobených řidiči tramvají, pokud by přišly vhodné úpravy. „Tramvajáci se řídí takovými kuličkami (světelné body – pozn. autora), které signalizují buď pokyny stůj, nebo volno. Není tam nic mezi. Když před řidiči najednou blikne signál stůj, tak mohou buď prudce zabrzdit a riskovat nějaké zranění cestujících, nebo křižovatku rychle projet, to pak ale může hrozit nějaký střet. To by se mělo změnit. Například tím, že by se kuličky nejprve rozblikaly, než by přešly do signálu stůj,“ uzavřel Ivo Protivínský.