Moravskoslezské obce si oddechly, ceny podzemní vody zůstanou stejné

Vodné a stočné by mělo v regionu zůstat i nadále jedním z nejnižších v republice. Ministerstvo totiž stáhlo hodně diskutovanou novelu vodního zákona, podle které se měly ceny podzemní vody zvýšit do pěti let až trojnásobně.

Zdražovat se měla rovněž úprava vod. „Koaliční partner se na poslední chvíli postavil proti novele. Ceny podzemní vody tak neporostou. Přesto si stojím za tím, že podzemní voda je cennou surovinou a je potřeba s ní neplýtvat,“ uvedl ministr Richard Brabec (hnutí ANO).

Skokovému zdražení se tak zatím vyhnula například společnost Ostravské vodárny a kanalizace, která čerpá celkem čtyřicet procent vody právě z podzemí.

„Lidé se významného zdražení bát nemusí. Nevíme však, jaké další legislativní kroky ministerstva podniknou. Proto jakákoliv predikce ceny by byla zatím spekulací,“ opatrně komentovala mluvčí společnosti Radka Vanková s tím, že jejich odběratelé za vodné a stočné jednoho kubíku platí 76 korun, což je o dvě koruny více než v loňském roce.

Nejnižší cenu drží Krnov

Cena podzemní vody bude stále nižší než té povrchové, která se musí často náročně upravovat. Právě druhou jmenovanou čerpají Severomoravské vodovody a kanalizace.

„Celkem pětadevadesát procent vody bereme z nádrží, takže nás se odložená novela netýká. Ceny reguluje ministerstvo financí a odvíjí se od cen surové vody, výše inflace i od investic do vodohospodářské struktury,“ řekl Marek Síbrt, mluvčí společnosti, u níž došlo k meziročnímu zdražení o dvě procenta. Lidé nyní za vodné a stočné platí 77,88 korun.

Nejlevnější vodu v Moravskoslezském kraji si drží Krnovské vodovody a kanalizace, i zde ale do budoucna ceny mírně porostou. „Máme svoji vodu, takže cena je pro lidi výhodná. Vodné a stočné vyjde v Krnově na 45,43 korun. Ve vývoji ceny do budoucna počítáme s meziročním nárůstem ve výši inflace, tedy maximální navýšení o dvě procenta. Pokud tedy nedojde ke zvýšení nákladů, bude například do pěti let cena o deset korun vyšší než dnes,“ přiblížil jednatel společnosti Libor Staněk.

Milíkov je odkázaný na podzemní vodu

Odložení novely vítají zejména obce, které chtějí využít státní dotace a hloubí podzemní vodní vrty v boji proti suchu. „Lidi by si tady připlatili hodně, protože na podzemní vodu jsme odkázaní. Jsme proto rádi, že se zdražení odkládá,“ konstatoval místostarosta obce Milíkov na Třinecku Jiří Šustek.

Doplnil, že v opačném případě by obec musela zvažovat, zda se nový vrt vyplatí: „V provozu jsou dva, ale voda je tady hodně železitá a úprava drahá, proto bychom se rádi napojili na nový zdroj, protože lidé byli dříve v období sucha odkázaní i na přistavené cisterny,“ prozradil Šustek.

Podobnou situaci řeší také v Bukovci na Třinecku. „Využili jsme statisícové dotace na vybudování vrtů. Teď chceme ještě jeden posílit pro lepší zásobování místního vodojemu. To, jak novela cenu vody ovlivní, zatím neřešíme, potřebujeme primárně zajistit zásobu vody i do budoucna, aby se tady lidé neocitli na suchu,“ uzavřela starostka Bukovce Monika Czepczorová.