Každou desátou přepážku pošty v kraji provozují obce nebo soukromníci

Půl roku neřeší takřka nic jiného. Napřed bouřlivá diskuse, pak hledání peněz i nové pracovní síly a poté série školení. S prvním červnovým dnem se obecní úřad v Libhošti na Novojičínsku stal provozovatelem pošty. Už není výjimkou, síť přepážek takzvané Pošty Partner se v Moravskoslezském kraji razantně rozrůstá. V soukromých nebo obecních rukou je už více než desetina pošt.

„Je to služba občanům, chceme ji zachovat. Tradiční poštovní služby využívají hlavně starší lidi, ale také maminky s dětmi. Máme i školu, školku, obchod, pro ty všechny je pošta v místě výhodou,“ vysvětlila starostka obce s necelými sedmnácti sty obyvatel Helena Šimíčková, proč Libhošť přepážku zachová. A na vlastní náklady, v rozpočtu musela uvolnit 150 tisíc korun.

Pošta Partner Pošta převádí část poboček na smluvní partnery , nejčastěji obce, ale i soukromníky, firmy a družstva.

, nejčastěji obce, ale i soukromníky, firmy a družstva. Do deseti let má jít až o dva tisíce poštovních míst v celé republice.

v celé republice. Provoz přepážky se vším všudy zajišťuje nový provozovatel, pošta mu platí provize z transakcí.

z transakcí. Nabídka služeb zůstává stejná .

. V Německu takto fungují všechny pobočky kromě dvou pošt v Berlíně a Bonnu, v Rakousku smluvní partneři provozují 71 procent pošt.

Starostka přiznala, že zastupitelé o tom diskutovali. „Česká pošta nás oslovila s tím, že redukuje síť malých pošt, provoz té naší se jim nevyplatil. Nebyly tam ideálně nastavené hodiny pro veřejnost, lidé s pracovní dobou ji nestíhali a ubývalo poštovních operací,“ uvedla.

Počet se blíží čtyřicítce

Libhošť na poštu přijala člověka na celý úvazek a podstatně rozšířila provozní dobu. Nechala vyškolit i jednu z obecních pracovnic. „Zkusíme oživit zájem. Zachováme všechny služby včetně Sazky, kde nás školení čeká příští týden,“ dodala starostka.

Libhošť se k projektu připojila ve stejné době jako místní část Vítkova Klokočov, kde poštu provozuje soukromník také od 1. června. O měsíc dříve provozovatele změnily pošty v Široké Nivě a Karlově Studánce na Bruntálsku, Nýdku na Frýdecko-Místecku a Polance nad Odrou. Už od dubna mají poštu ve svých rukou Bartošovice na Novojičínsku a Suché Lazce na Opavsku.

„V roce 2016 bylo v Moravskoslezském kraji otevřeno 21 Pošt Partner. K 1. červnu 2017 tam funguje celkem 38 Pošt Partner,“ vyčíslil mluvčí České Pošty Matyáš Vitík. Přepážky provozované partnerem jsou tak na více než každém desátém místě, celkem je v kraji 307 pošt.

Lidé oceňují hlavně delší otvírací dobu

Obce se shodují, že lidé partnerské typy pošt více navštěvují. „Je to díky delší otvírací době. Zájem se zvýšil,“ říká starosta Hošťálkov na Krnovsku Tomáš Gronkowiec.

Jde však o finanční zátěž. A to i přesto, že pošta zpětně platí provize z provedených transakcí. „Neměli jsme na výběr, jinak by naše pošta skončila. V rozpočtu jsme na provoz vyčlenili 200 tisíc korun,“ spočítala například starostka Bartošovic Kateřina Křenková. Obec zaměstnala původní pracovnici pošty. Také v Suchých Lazcích museli přijmout na úřad nového člověka. „Částečně provozuje poštovní kiosek, částečně nám dělá asistentku,“ vysvětlil místostarosta Pavel Nelašovský s tím, že jen při obsluze pošty by žena měla nízký plat.

Že se jen provozem pošty člověk neuživí, ví také Kristina Třicátná z Hošťálkov. Přepážku provozuje coby soukromník v malé místnosti hned vedle své prodejny. „Chodím tam při mateřské, a až mi skončí, budu pokračovat. Čistě tím by se ale člověk neuživil,“ popsala své zkušenosti. Na prodej v obchodě má pracovnici zvlášť. Dodala však, že za deset měsíců, co poštu provozuje, se lidé naučili na přepážku chodit. „Jezdí i z další blízké vesnice. S řídicí poštou v Krnově máme dobré vztahy.“

Poštu zkouší provozovat i charita

V Polance nad Odrou pošta znamená i příležitost pro zdravotně postižené, provozuje ji Charita Hrabyně. „Máme tam zaměstnané čtyři lidi. Zkoušíme, s jakými typy postižení je možné práci dělat, a zkušenosti máme zatím pozitivní. Teď budeme po prvním měsíci fakturovat, tak se ukáže ještě finanční stránka,“ popsal ředitel hrabyňské charity František Horsák. Jedná se o pilotní projekt, a pokud se osvědčí, bude takových přepážek přibývat.

Limity však ukázal osud pošty ve Skotnici na Novojičínsku. Tam mají zavřeno. Pro balíky či jiné zásilky musí lidé do blízkého Příbora. „Poštu provozovala prodejna smíšeného zboží, ale paní dala výpověď. Z důvodu, že řešila zastupitelnost. Nemohla mít dovolenou nebo jít k lékaři,“ přiblížila starostka Anna Mužná.

Obec si poštu pod svá křídla vzít nechce. Hledá nového provozovatele. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík však upozornil, že Skotnice je jedinou výjimkou. „V celém kraji ukončil činnost jen jeden provozovatel Pošty Partner,“ uvedl.