Navštěvované Dolní Vítkovice chtějí zpřístupnit další vysoké pece

„Zásadní bylo rozhodnutí, že nebudeme budovat mrtvý technický a architektonický skanzen,“ vzpomíná majitel DOV Jan Světlík, který za další rozhodující moment považuje setkání s architektem Josefem Pleskotem.

Za stamiliony až miliardy korun, s vydatnou podporou dotací, se podařilo přeměnit bývalý plynojem na multifunkční sál Gong, vysokou pec na BoltTower, energetickou ústřednu na Malý svět techniky a mnoho dalšího. V blízké budoucnosti ze starého skladu vznikne pobočka Národního zemědělského muzea a v areálu Dolu Hlubina bude sídlit společnost Kofola.

Ale co dále? „Nyní nám jde o to, abychom zpřístupnili veřejnosti také vysoké pece 4 a 6 a abychom to udělali způsobem, který se nebude vymykat z kulturně-vzdělávací funkce a získá širokou podporu veřejnosti, aniž by vadil památkářům,“ nastínil architekt Pleskot.

Sami už jen výjimečně, hledají proto partnery

Výkonný ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela přiblížil, že v areálu v žádném případě nevznikne například kasino. „Pro využití vysokých pecí hledáme partnery, kteří by se chtěli podílet na rozvoji a záchraně industriálního areálu.“

Nabídky nevyužívaných objektů úřadům i firmám potvrdil také Světlík, který chce pokračovat ve zlepšování dostupnosti areálu. „Prodloužená Ruská a Vítkovická jsou nachystané a postavené tak, aby tam v budoucnosti mohla jezdit tramvaj. Dnešní protnutí Místeckou ulicí by mohl vyřešit kruhový objezd. Chtěli bychom i zkulturnění celého území podél řeky Ostravice,“ vyjmenoval.

Dolní oblast Vítkovice Národní kulturní památka, která zahrnuje Důl Hlubina a vysoké pece s koksovnou Vítkovických železáren.

Jednotlivé provozy vznikaly postupně v 19. století a v první polovině 20. století. Výroba skončila posledním odpichem vysoké pece 27. září 1998.

V roce 2002 byla oblast prohlášena národní kulturní památkou.

O rok později se stát rozhodl prodat firmu Vítkovice a s ní i pozemky pod starými vysokými pecemi, plynojemem a historickými budovami. Majitelem se stal Jan Světlík.

Postupně se podařilo zrenovovat například vysokou pec č. 1, plynojem (současný sál Gong) a energetickou ústřednu (Malý svět techniky).



Ostrava podle primátora Tomáše Macury v bývalé kompresorovně brzy otevře řemeslný inkubátor s názvem Fajna dílna.

Město také nechalo zpracovat novou urbanistickou studii s řešením dopravního napojení Dolních Vítkovic na centrum Ostravy. „Původní záměr nové silnice pro motorová vozidla však nebyl dobře řešen a musí být přepracován,“ konstatoval Macura.

Nejblíže k uskutečnění tak podle primátora má plán nové cyklostezky napojující oblast na páteřní cyklotrasu kolem řeky Ostravice. „Uvažujeme také o vybudování parkoviště pro motoristy přijíždějící ze směru od Frýdku-Místku s rychlým a ekologickým přesunem pomocí MHD do centra,“ dodal Macura a zmínil i vzdálenější plán: městskou lanovku se stanicí v DOV.

V oblasti možná budou motoristické veterány

Krajský úřad v areálu DOV vědeckou knihovnu nejspíše už nepostaví. Přesto má s místem vlastní plány. „S Dolními Vítkovicemi a dvěma polskými partnery budeme v následujících dvou letech realizovat vytvoření společné přeshraniční stezky spojující nejzajímavější technické aktivity Horního Slezska,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Zmínil také, že kraj zvažuje přemístění expozice motoristických veteránů z Černé louky do DOV.

Další rozvoj oblasti by se podle hejtmana měl ubírat v udržitelných mezích a opírat se o tradici a specifický genius loci místa. „V opačném případě by se z tohoto netradičního areálu s velkým potenciálem mohla stát uzavřená část pro turisty, takový velký lunapark,“ dodal hejtman.

Světlík uvedl, že si nejvíce cení toho, že se už z velké části povedlo vrátit DOV městu a městský život do DOV. „Naopak za neúspěch považuji, že se science centra nedostala do tuzemské vzdělávací soustavy. To je obrovská škoda.“

Jan Světlík se také nevzdal myšlenky vysoké školy a jejího kampusu, které by byly v Dolní oblasti. „To však nemusí být nutně záležitost některé z ostravských univerzit,“ naznačil.