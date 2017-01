Bolt nebo lepší ovzduší, i to čeká Moravskoslezský kraj v roce 2017

Jednou z hlavních událostí bude konec těžby v Dole Paskov, k němuž má dojít k 31. březnu. „Po tomto datu v Paskově zůstane asi 300 zaměstnanců, kteří se budou podílet na technické likvidaci dolu,“ přiblížil mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

O práci tak přijde zhruba 550 zaměstnanců. Někteří mají přejít do karvinské části revíru. „Pro nás je prioritou, aby přestoupilo co nejvíce horníků, pracovní místa tady budou,“ dodal mluvčí. OKD v současnosti řeší reorganizaci, hledá strategického partnera a o finanční pomoc firma požádala stát.

Mobis má přijmout až devět stovek lidí

Reorganizace čeká i Vítkovice Machinery Group Jana Světlíka, několik firem ze strojírenské skupiny je totiž v úpadku.

Naopak nová pracovní místa nabídne továrna Hyundai Mobis v Mošnově na Novojičínsku. Zaměstnat má asi 900 lidí. „Výroba světlometů je navázána na zahájení výroby nových automobilů Hyundai v Nošovicích,“ sdělil manažer Ivan Leixner.

Před soudem v únoru opět stane ostravský lobbista Martin Dědic, který je obžalovaný z manipulace s veřejnými zakázkami. Hrozí mu až dvanáct let za mřížemi.

Colours začne už ve středu

Pro letošní ročník chystá hudební festival Colours of Ostrava zásadní termínovou změnu. Místo ve čtvrtek začne už ve středu a jeho zakončení se přesouvá z neděle na sobotu, a to od 19. do 22. července v areálu Dolní oblasti Vítkovic. „Už v neděli odpoledne mnoho lidí odjíždí, přitom v závěru vždy nasazujeme velkou hvězdu,“ vysvětlila ředitelka festivalu Zlata Holušová a přidala další důvod: „Naše šance při domlouvání kapel je vyšší ve středu než v sobotu a neděli.“

Termín letos mění i atletický mítink Zlatá tretra. Sportovci se utkají 28. června. „Doufáme, že v červnu bude lepší počasí. Atleti touto dobou bývají v lepší kondici než na začátku sezony,“ řekl manažer mítinku Alfonz Juck. Účast přislíbil i Usain Bolt.

Dvacet let od ničivých povodní

V roce 2017 by se pak lidem v regionu mělo o něco lépe dýchat, a to i díky miliardovým ekologickým investicím v průmyslu. „Očekáváme emise prachu na historickém minimu – pod 500 tun, což je čtvrtinová hodnota oproti roku 2003, kdy do huti vstoupil zahraniční investor,“ uvedla mluvčí ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Smutné výročí si kraj připomene v červenci, kdy uplyne dvacet let od ničivých povodní. Naopak 750 let od první historické zmínky oslaví letos v Ostravě a ve Frýdku-Místku.

Vybrané akce a události pro rok 2017

LEDEN

6. ledna – koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava v Národním domě ve Frýdku-Místku k zahájení oslav 750. výročí založení města

12. ledna – otevření nového provozu firmy Hronovský v Bruntále, přinese 200 pracovních míst

21. ledna – ČEZ City Cross Sprint Ostrava, 5. ročník závodu v běhu na lyžích v Dolní oblasti Vítkovic

25. až 29. ledna – Mistrovství Evropy v krasobruslení, nejlepší evropští krasobruslaři se do Česka vracejí po 17 letech, představí se v Ostravar Aréně

ÚNOR

Zahájení provozu speciální separační linky na zpracování hlušiny na haldě Heřmanice, která patří mezi největší ekologické zátěže v kraji

Pokračování soudu s lobbistou Martinem Dědicem, obžalovaný je z manipulace s veřejnými zakázkami, hrozí mu až 12 let vězení

11. a 12. února – Fed Cup Česko vs. Španělsko, české obhájkyně se představí v Ostravar Aréně

BŘEZEN

Do března vypíše ministerstvo životního prostředí kotlíkové dotace pro kraje, lidé by si mohli zažádat na přelomu 1. a 2. čtvrtletí, k dispozici bude přes půl miliardy korun

25. a 26. března – Grand Prix města Bruntálu v plavání

31. března – má skončit těžba v dole Paskov se šachtami Staříč a Chlebovice, jde o poslední důl v ostravské části původního ostravskokarvinského revíru

DUBEN

Mohly by začít stavební práce na obchvatu Krnova za více než miliardu korun

Ostrava by měla znát vítěze architektonické soutěže na opravu chráněné památky bývalých jatek, která město v roce 2016 odkoupilo zpět od společnosti Bauhaus

5. až 27. dubna – 21. ročník multižánrového festivalu Další břehy v Opavě

KVĚTEN

Vláda bude schvalovat akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského kraje

1. až 7. května – tenisový turnaj Prosperita Open Ostrava

27. května – Hlučínský půlmaraton

ČERVEN

28. června – Zlatá tretra Ostrava, prestižní atletický mítink se světovými hvězdami letos v netradičním termínu. Účast přislíbil také Usain Bolt.

červen až září – 3. ročník akce FLOK, což je festival letního ostravského kina, na kterém spolupracuje Trojhalí, Cooltour, Minikino, městské obvody i soukromí pořadatelé

24. června – Rozmarné slavnosti u řeky Ostravice v Ostravě

ČERVENEC

Uplyne 20 let od ničivých povodní v roce 1997

5. až 8. července – festival elektronické hudby Beats for Love v Dolní oblasti Vítkovic

19. až 22. července – Colours of Ostrava, 16. ročník mezinárodního hudebního festivalu v areálu Dolní oblasti Vítkovic. Letos v netradičním termínu od středy do soboty. Hlavními hvězdami budou americká popová kapela Imagine Dragons nebo písničkářka Norah Jones.

SRPEN

5. srpna – rockový festival Ostrava v plamenech

jubilejní 20. ročník Mezinárodního setkání jízdních policií v ostravských Komenského sadech

30. srpna – Charitativní běh Zoo Ostrava

ZÁŘÍ

1. až 27. září – 60. ročník festivalu Bezručova Opava

4. až 28. září – 14. ročník Svatováclavského hudebního festivalu Ostrava

8. až 10. září Městské slavnosti Nový Jičín, téma: 300 let od narození Gideona Laudona

16. a 17. září – Dny NATO a Dny vzdušných sil Armády České republiky v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava

ŘÍJEN

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky

LISTOPAD

Budou vrcholit celoroční oslavy výročí 750 let založení Ostravy

PROSINEC

Má být opravena dětská jednotka intenzivní péče v Nemocnici Třinec za 10,2 milionu korun

Fakultní nemocnice Ostrava investuje do konce roku asi 750 milionů korun v rozsáhlé rekonstrukci

Má být hotová studie k novostavbě Moravskoslezské vědecké knihovny ve výši 10 milionů

Rozsvěcování vánočních stromů a vánoční trhy ve městech kraje