Festival Colours je poprvé vyprodaný, pořadatelé varují před podvodníky

Čtyřdenní, tedy hlavní festivalové vstupenky na festival Colours of Ostrava, již nejsou. Pořadatelé v současnosti zvažují, zda ještě nějaké vstupenky vůbec do prodeje uvolní, a to pouze na jednotlivé festivalové dny.

Varují přitom před překupníky a doporučují možnost včasné výměny lístků za pásky už od pondělního odpoledne.

„V pátek večer se vyprodaly čtyřdenní vstupenky. Máme z toho obrovskou radost a mimořádně si toho vážíme,“ uvedl za pořadatele Jiří Sedlák. V historii festivalu je to vůbec poprvé, co byl vyprodán zdánlivě nezaplnitelný prostor areálu Dolní oblasti Vítkovice.

Lidí se vejde více, ale nebylo by to bezpečné

Colours přitom byly vyprodány už v roce 2010 a také v roce 2006, kdy se ale vyprodání týkalo pouze jednoho dne, a to soboty. Ovšem tehdy se jednalo o daleko menší areál na Černé louce a v okolí Slezskoostravského hradu. Z důvodu tehdejšího naplnění se také festival přestěhoval na mnohem větší prostranství v Dolní oblasti.

Kapela Imagine Dragons - jedna z hvězd Colours of Ostrava 2017.

Stále však musí dodržovat také bezpečnostní limity. Prodej vstupenek tak byl zastaven i z důvodu zachování diváckého komfortu.

„Děláme všechno pro to, aby si návštěvníci Colours s námi hodně užili. Je nám líto, že další zájemce o čtyřdenní vstupenky už neumíme uspokojit. Zastavení prodeje je dáno nikoliv tím, kolik lidí se k nám vejde na metr čtvereční, ale bezpečnostní analýzou, komfortním zázemím, případnými únikovými cestami a podobně,“ vysvětlil Jiří Sedlák.

Přestože byl předprodej čtyřdenních vstupenek zastaven, šance, jak se na festival v některý z jeho dnů dostat, ještě zbývá. Není ovšem moc velká a teprve bude zveřejněna.

„Touto možností by mohly být jednodenní vstupenky, informace o jejich zakoupení se ještě chystáme zveřejnit,“ sdělil Sedlák, který varuje před nákupem lístků u překupníků:

„Předprodej vstupenek v tuto chvíli opravdu už není možný, vydáváme proto doporučení, ať lidé nekupují lístky od cizích lidí a už vůbec ne pásky opravňující k přímému vstupu do areálu.“

Areál se otevře ve středu v poledne

V areálu v současnosti vrcholí přípravy, konstrukce už stojí. Zanedlouho tak bude už vše připraveno na vystoupení i těch největších hvězd středečního večera, kterými jsou Imagine Dragons. „Areál se ve středu otevře už od 12 hodin a rádi bychom vyzvali, aby všichni, kdo chtějí vidět Imagine Dragons, využili možnost přijít s předstihem a vyzvedli si pásky co nejdříve,“ dodal Sedlák.

Mnoho lidí přijede do Ostravy kvůli kapele Midnight Oil.

Vstupenky bude možné za pásky vyměnit už dnes a zítra na dvou místech. Od 14 do 20 hodin před hlavním vstupem na festival u Dolu Hlubina a také na hlavním nádraží v Ostravě-Přívoze.

Ve středu bude tato možnost už od 8 hodin ráno. Vstupenka na Colours of Ostrava platí automaticky také jako vstupenka na fórum Meltingpot, které je součástí festivalu. Kromě toho na ni lze získat různé slevy do vybraných podniků, klubů a galerií ve městě.

Pro ubytování ve stanech je k dispozici už jen kemp Landek Park, který provozují Dolní Vítkovice. Kemp u Slezskoostravského hradu je vyprodaný. Kemp přímo u areálu festivalu letos není k dispozici.

Zakázáno: deštníky, ostré předměty, profi fotoaparáty

Za příplatek si lze rezervovat místo k sezení v sálech s omezenou kapacitou, což se týká multifunkční haly Gong a Meltingpotu. Rezervace stojí 50 Kč. V areálu festivalu Colours of Ostrava budou k dispozici dva bankomaty České spořitelny, oba u Modré zóny.

Při každém vstupu do areálu má bezpečnostní služba právo zkontrolovat platnost identifikační pásky a provést kontrolu, zda dotyčný nevnáší do areálu nebezpečné či nepovolené předměty.

V případě jejich zjištění bude možnost využít úschovnu před vstupem do areálu. Povoleny nejsou například deštníky nebo profesionální fotoaparáty a kamery, ale také ostré předměty včetně nůžek. Zakázáno je vnášet jakýkoliv alkohol nebo skleněné nádoby (více podrobností na webových stránkách festivalu).

Podívejte se na atmosféru loňského ročníku festivalu: