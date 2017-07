Na festival Colours šly desetitisíce lidí, kritizovali dlouhé odbavení

Čekání hrozné, atmosféra skvělá, říkají návštěvníci Redakce iDNES.cz oslovila za hlavní bránou několik lidí s dotazem, na co se těšili nejvíce a jak dlouho na vstup do areálu čekali. Simona Mareková a Anna Sedliaková, Bytča (Slovensko)

Jsme na festivalu poprvé a hrozně moc se těšíme. Prostě jsme chtěly vyjet za hranice a úplně nejvíce se těšíme na Imagine Dragons a LP. My jsme neměly problém teď, ale už při vstupu do kempu u Slezskoostravského hradu, kde jsme čekaly asi tři hodiny. Odbavovali to tam jen dva lidé. To je velká výtka pro Colours. Jindřich Zimola, Ostrava-Petřkovice

Jsem na Colours popáté, ale ještě nikdy jsem na výměnu lístků na pásek nečekal tak dlouho. Neuvěřitelných hodinu a padesát sedm minut, teď jsem se díval. To tedy organizačně nezvládli. Ale jinak se na festival těším moc. Na co nejvíce? Na všechno. Hlavně na tu skvělou atmosféru. Petra Berešová, Hlučín

Hudbu mám obecně moc ráda, ale na Colours jsem teď poprvé, dříve mi to vůbec nevycházelo. Na koncerty se opravdu moc těším. Nejvíce asi na LP. Čekali jsem asi hodinu a půl, prostě hrůza.