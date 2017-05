Spory v ostravské ČSSD sílí. Novák navrhl přeregistrování členů strany

Spory mezi ostravskými sociálními demokraty opět gradují. V pondělí večer členové okresního výkonného výboru (OVV) ČSSD v Ostravě navrhli zrušit členství ve straně bývalému hejtmanovi a stále ještě krajskému předsedovi sociální demokracie Miroslavu Novákovi. Na to Novák zareagoval stručně: „Nehodlám nikterak komentovat rozhodnutí ambiciózních bláznů.“ (psali jsme zde)



To ale neznamená, že se nehodlá bránit. Naopak. Někteří ostravští sociální demokraté se obávají odvety, kterou podle nich už Novák údajně inicioval na ústředí strany. Aby zabránil svému vyloučení, snaží se znemožnit konání červnové okresní konference. Navrhl proto, aby se museli všichni členové ostravské ČSSD znovu přeregistrovat.

Přeregistrace by ostravskou buňku na měsíce paralyzovala

„Důvody, které uvedl, prověří už ve čtvrtek lidé z Ústřední kontrolní komise ČSSD. Jestli pak Novákovi vyhoví a předsednictvo strany v pátek nařídí přeregistraci, v praxi to bude znamenat, že celá ostravská organizace nebude moci dělat vůbec nic až do doby, než se všichni aktivní členové znovu zaregistrují. To ale může trvat až dva měsíce. Po tu dobu bude celá ČSSD v Ostravě paralyzovaná. Nebude moci svolat ani červnovou konferenci. A přesně o to Novákovi jde,“ líčí člen ČSSD.

Novák podle něj doufá, že už tento pátek předsednictvo strany vyškrtne jeho odpůrce: ostravskou předsedkyni Janu Vajdíkovou i místopředsedu Adama Rykalu z kandidátky do parlamentu. „To bude první krok k jejich vyloučení ze strany. Ale nejen jejich.“

Rykala i Vajdíková už dostali pozvání na páteční jednání do Prahy. Rykala to ale komentovat nechce. Vajdíková je optimistka: „Věřím, že je to fáma. Mám čisté svědomí, není žádný důvod mě odněkud vyškrtávat nebo vylučovat,“ míní.

O tom, že místní straníci mají důvod k obavám, ale svědčí prohlášení, které v úterý tajemník organizace rozeslal médiím. „Členové ostravské ČSSD žádají v petici vedení strany o pomoc,“ stojí v něm. Petičníci podle Látky nesouhlasí s návrhem na přeregistraci členů ČSSD v Ostravě ani se snahami o vyškrtnutí Ostravanů z krajské kandidátní listiny.