Další z firem Vítkovic jen těsně unikla insolvenčnímu řízení

Úporná právní obrana, vyhýbaní se rozhodnutí soudu a především placení závazků firmám, které se přidaly k insolvenčnímu řízení. To všechno pomohlo společnosti Vítkovice Mechanika, dceřiné firmě vítkovického holdingu, vyklouznout z pasti společnosti Wetag Invest, která ji chtěla poslat do insolvenčního řízení, stejně jako tomu bylo v případech firem Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Gearworks a Vítkovice Envi.

„Jsme přesvědčeni, že řízení prokázalo, že má dlužník více věřitelů, pozdě hradí pohledávky a dosud, i přes výzvu soudu, nepředložil seznam majetku a závazků,“ uvedl ve svém závěrečném návrhu právní zástupce společnosti Wetag Invest důvody, proč by měla jít společnost Vítkovice Mechanika do insolvenčního řízení.

S tím ale nesouhlasila právní zástupkyně Vítkovic Markéta Millerová. „Všechny pohledávky byly uhrazeny ještě před zahájením insolvenčního řízení, a to právním předchůdcům navrhovatelů. Z procesní opatrnosti jsme uhradili i pohledávku navrhovatele,“ oponovala Millerová. Největší spor celého jednání se týkal zpřístupnění seznamu majetku a závazků, tedy přehledu všech dluhů a pohledávek firmy.

Dodání seznamu požadoval jak právník společnosti Wetag Invest, tak později i soudce. Vítkovice ale požadavku soudu odolávaly a seznam nedodaly. „Nebylo by správné ani spravedlivé, aby navrhovatelům, u kterých nebyla osvědčena aktivní legitimace, společnost zpřístupnila informace o své majetkové situaci,“ vysvětlovala u soudu Markéta Millerová.

Aktivní legitimace znamená, že se jedná o oprávněného věřitele, kterému společnost skutečně dluží peníze. Těch totiž v průběhu soudu neustále ubývalo, až nezbyl ani jeden.

Všem věřitelům, kteří se se svými pohledávkami přihlásili, totiž Vítkovice Mechanika zaplatily. Několikrát k tomu došlo i v samotném průběhu projednávání přihlášených pohledávek.

Nejsou oprávnění věřitelé, není insolvence

To se ovšem právnímu zástupci Wetagu nelíbilo. Upozornil na to ve své řeči rovněž státní zástupce, který se řízení účastnil. Také on ale nakonec navrhl, aby se jednání zastavilo. „Dlužník má nepochybně řadu závazků překračujících dobu splatnosti, nicméně zde nejsou oprávnění věřitelé a rozsah dokazování by překročil míru danou insolvenčním zákonem.“

A soudce David Stošek mu dal za pravdu. „Uplatněné pohledávky byly uhrazeny a soud neshledal jiné oprávněné věřitele,“ sdělil. „Hospodářská situace dlužníka není ideální, nicméně nebyl podán žádný návrh oprávněnými věřiteli. Bez toho nelze v řízení pokračovat.“ Laicky řečeno, když nejsou přihlášeni věřitelé, nemůže být insolvenční řízení.

Vítkovickému holdingu tak v insolvenci skončily tři firmy – Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Gearworks a Vítkovice Envi, u všech pak byla schválena reorganizace.