Dárce krve a plazmy dostal plaketu za 250 odběrů, zastavila ho cukrovka

„Taková vyznamenání uděluje Český červený kříž co dva roky s tím, že dříve to bývalo za 160 odběrů krve, protože plazma se v té době ještě neodevzdávala. A darovat 160krát krev, to se podařilo jen málokomu,“ upozornil David Grygar s tím, že krev může člověk darovat každé tři měsíce, kdežto plazmu každé dva týdny.

„Člověk může darovat nejvýše pětadvacet litrů plazmy ročně. Vždycky jsem dával osm set mililitrů, takže mi to vycházelo dvaadvacetkrát do roka,“ popsal oceněný dárce.

Do vyznamenání se nepočítají odběry, za které člověk dostane peníze. I taková možnost totiž existuje. „Jedním odběrem si tak dotyčný může vydělat pětistovku, ale nemá nárok na paragraf,“ přiblížil Grygar s tím, že této možnosti často využívají například studenti.

Nevolno při odběrech se mu udělalo jen jednou

David Grygar daroval krev poprvé v osmnácti letech, když byl na vojně. Za premiérový odběr dostal odznak krůpěje krve, který má dodnes schovaný.

„Tenkrát jsme šli všichni z celého útvaru. Měli jsme za to slíbené volno, ale zároveň jsme se i dozvěděli, že to někde pomáhá. Člověk tak může někomu pomoct a nic ho to nestojí, pokud je zdravý,“ přiblížil Grygar, který pak v odběrech pokračoval i v době, kdy pracoval na šachtě na Dole Paskov.

„Když jsem šel na odběry, tak jsem měl i volno. Kdysi se za to peníze nedávaly,“ vzpomínal.

Některým lidem nedělají odběry krve dobře. Jsou i takoví, kteří při nich omdlévají. Davidu Grygarovi se za celou dobu něco takového přihodilo jen jednou.

„Venku bylo hodně teplo. Cítil jsem, že se mi začíná točit hlava, tak jsem si sedl, protože jsem věděl, že na mě jde kolaps. Zamával jsem na sestřičku, ta mě dala na lehátko a dala mi nohy nahoru. Tohle se mi ale naštěstí stalo jen jednou v životě,“ vylíčil.

Krev a plazmu nedaroval pouze kvůli plaketě

Když David Grygar v Praze přebíral plaketu Dar života, uvědomil si, že už není úplně nejmladší a že splnil jakýsi úděl.

„Dostalo se mi tak patřičného zadostiučinění. Získal jsem nejvyšší vyznamenání, kterého jsem mohl dosáhnout, ale nemyslím to tak, že bych to dělal jen kvůli plaketě. Zkrátka dokud jsem mohl darovat, tak jsem to dělal,“ řekl Grygar.

„Zaměstnavatel mě vždycky uvolnil z práce, za což jsem byl velmi rád. Toho jsem si vážil, že bral ohled na to, že když měl někoho zdravého, tak mu umožňoval, aby takto mohl dotyčný pomoct druhým.“

Další odběry už David Grygar nebude moct podstoupit, jelikož má cukrovku. „Automaticky mě tak vyřadili z evidence,“ konstatoval, ale rozhodně nezoufá.

„Pomáhal jsem, dokud jsem mohl,“ pokračoval s tím, že někteří jeho známí mu říkají nebo se ho ptají, jestli takto neonemocněl právě kvůli tomu, že v minulosti absolvoval tolik odběrů. Ať už krve nebo plazmy.

„O tom se dá ale jenom spekulovat, protože nikdo mi nepotvrdil, jestli to tak skutečně je, nebo ne. Nikdo nedokáže říct, proč mi slinivka nefunguje tak, jak má,“ poznamenal.