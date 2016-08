Vsadil na bambus. Vyrobil z něj už i svatební prstýnky

V této dřevnaté travině vidí ohromný potenciál. Navíc je přesvědčený, že se z ní dá vytvořit cokoli, co si lidé přejí.

Jak jste se dostal k nápadu vyrábět věci z bambusu a proč jste si vybral zrovna tento materiál? Čím vás tak zaujal?

Chtěl jsem, abychom měli něco, co je v důsledku geniální a přitom tak čisté, že po sobě nezanechá žádné biochemické znečištění. Navíc mi šlo o to, aby to mohl využívat každý bez omezení alergií.

Můžete bambus více přiblížit lidem, kteří o něm příliš nevědí?

Jedná se o rostlinu, která dokáže růst závratnou rychlostí v případě, že k tomu má vyhovující podmínky. Dá se pěstovat prakticky kdekoliv. Vyznačuje se ohebností a nadprůměrnou tvrdostí. Je pevnější než ocel. Výrobky z ní jsou odolné vůči vlhku a je jednoduché je očistit, když se zašpiní. Postačí k tomu tvrdší šmirglový papír.

Co je jeho hlavní výhodou oproti jiným materiálům? Proč by měli lidé volit právě bambus a upřednostňovat ho před ostatními materiály?

Jeho největší výhodou je pevnost. Oproti ostatním dřevinám roste třikrát až čtyřikrát rychleji, nevydává tolik kyslíku a je lehce obnovitelný. Jeho zbytkový materiál se používá jako hnojivo, čímž vzniká mikrostruktura pro další růst. Nahrazuje také materiály, ze kterých už nic neporoste. Díky němu můžu propojit užitečnost a jedinečnost dohromady.

Co všechno jste schopný z bambusu vyrobit a jak moc je výroba jednotlivých věcí náročná? Co všechno je k tomu zapotřebí?

V podstatě všechno, co lze v naších sférách vyrobit z nerozlévajícího se, ale brousícího materiálu. Naše nápady lidem doplňují nebo nahrazují věci, které používají v každodenním životě. Vyrábíme je strojově i ručně. Jedná se například o dekorace a potřeby do kuchyně, jakými jsou misky, ale i nože, vidličky, lžíce. V naší nabídce nechybí ani různé náramky či prstýnky. Jeden ze zájemců si už u nás vybral i snubní prsten. Vše vyrábějí zruční lidé, kteří už mají o bambusu nějaké ponětí a ví, jak s ním mají správně zacházet.

Odkud sháníte bambus? Jak složité je se k němu dostat?

Začátky byly krušné. Zatím totiž není tak snadné dostat se k bambusu za přijatelné ceny. Jsme ale teprve na začátku, takže jsem přesvědčený, že v budoucnu bude mnohem dostupnější.

O které výrobky je mezi lidmi největší zájem?

Především o věci do kuchyně. Lžíce, nože i vidličky jsou totiž designově naprosto ideální pro uklidnění. Spousta lidí vyhledává něco, co může párkrát použít a vyhodit. S těmito výrobky jsem přišel právě kvůli těmto lidem. Jsou sice jednoduché, ale přitom propracované, takže se dají použít více než jen jednou.

Můžete říct, jací lidé mají o věci z bambusu největší zájem?

Jsou to ti, kteří uvažují nad tím, co se děje, a žijí svůj život a snaží se v něm neustále zdokonalovat. Rádi projevují svou duši a mají cit pro detail. Líbí se jim alternativní možnosti a snaží se chovat šetrně k přírodě. Uvědomují si totiž, že používají produkty, kterými zároveň podporují ekologii. Výrobky z bambusu jsou totiž k přírodě daleko šetrnější než ty z plastů.