Den D se blíží, věřitelé rozhodnou o osudu OKD

Ten vypracovali manažeři OKD a jeho hlavním záměrem je prodej funkčních částí za zhruba 80 milionů korun. Stát by tak dál provozoval těžbu, získané peníze by byly použity na výplatu věřitelů a likvidátor OKD by postupně rozprodal zbylá aktiva firmy.

Proti tomuto plánu se však staví londýnská Citibank, která do insolvenčního řízení přihlásila pohledávky za 10 miliard korun.

Insolvenční správce i samotná OKD však pohledávku pocházející z půjčky mateřské společnosti NWR, za kterou OKD ručila, odmítli uznat. To pro Citibank znamená, že například nemůže hlasovat ani na schůzích věřitelů. Chce proto zabránit také čtvrtečnímu rozhodování.

„Věřitel je toho názoru, že dlužník sleduje reorganizačním plánem nepoctivý záměr,“ napsali zástupci Citibank v Upozornění na překážky bránící schválení reorganizačního plánu dlužníka, které adresovali ostravskému krajskému soudu.

Své tvrzení Citibank opírá o odmítnutí nabídky americké společnosti Alcentra Limited, která za akcie společnosti OKD nabídla 540 milionů korun, tedy téměř sedmkrát více než stát.

Podle insolvenčního správce se OKD dostalo z nejhoršího

Zástupci Citibank pak dále například tvrdí, že společnost OKD uzavřela smlouvu o převodu akcií bez souhlasu věřitelského výboru. To ovšem popírá jak insolvenční správce Lee Louda, tak zástupci těžební společnosti. Ti již před časem nabídku Alcentra odmítli.

„Nominální výše nabídky činila více než 500 milionů korun, nicméně celková výše nabídky, s přihlédnutím k podmínkám, byla nula,“ vysvětloval na jaře právní zástupce společnosti OKD Petr Kuhn.

S tímto stanoviskem souhlasí rovněž insolvenční správce Lee Louda. „Insolvenční správce neshledal na postupu OKD žádný nepoctivý záměr.“

To však Alcentra odmítá a na průběh insolvenčního řízení podala stížnost u Evropské komise.

Věřitelé budou na čtvrteční schůzi rozhodovat o dalším osudu těžební společnosti, která se podle informací insolvenčního správce v posledních měsících dostala z nejhoršího. Zatímco před rokem horníci řešili, zda vůbec dostanou výplaty v plánovaném termínu, v současnosti má být společnost provozně v zisku.

„Dlužník pokračuje v provozu podniku, na provozní úrovni je ziskový a je schopen další existence,“ uvádí Lee Louda ve Zprávě o hospodářské situaci OKD, která byla v úterý zveřejněna v insolvenčním rejstříku. „Provozní náklady na tunu jsou za celé sledované období, tj. měsíce leden až červen 2017, nižší, než je její průměrná prodejní cena.“

Mezi lednem a červnem letošního roku vykázala společnost OKD výkony ve výši okolo 1,3 miliardy korun měsíčně, v únoru to bylo dokonce 1,9 miliardy korun. Disponibilní hotovost společnosti OKD dosáhla na konci června 2,3 miliardy korun, přičemž 500 milionů je ze zákona vázáno na sanace a rekultivace. Únorová čísla již ovšem nebude možné zopakovat, byla totiž ovlivněna zvýšenou těžbou před březnovým uzavřením Dolu Paskov.