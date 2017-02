Vzhled nových tramvají pro Ostravu budí emoce. Někomu se líbí, někoho děsí

„Na první pohled mě tvar tramvaje zaskočil, ale když jsem se podívala znovu, začal se mi líbit,“ říká například Marie Malá.

Řada lidí má ale opačný názor. „Hrůza. Design jako z minulého století. Hranatá kraksna,“ napsal například Michal Tříska v diskusi na serveru iDNES.cz. „Věřím, že design se ještě hodně překope. Tohle je paskvil...“ přidal se Wratislav Tobola. „Designový masakr. Nechutně úzký,“ dodal Tomáš Jouský.

„Také se mi ten návrh moc nelíbí. Věřím, že se ještě změní,“ přiznal i ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák.



Šéfa pražské konstrukční kanceláře firmy Stadler Bohumíra Kráčmara kritika mrzí.

„Symbolem Ostravy jsou pro mě atletické závody Zlatá tretra, tedy dynamika a rychlost, což jsme se snažili vtisknout do podoby tramvaje, kterou jsme řešili s designérem z Německa. Výsledek se mi líbí. Ale je to první návrh, na konečné verzi pracujeme. Každý zákazník má právo ovlivnit podobu i název své tramvaje. Za několik týdnů ukážeme 3D model interiéru včetně aktualizované verze designu v měřítku 1:1,“ řekl Kráčmar.

„O konečném tvaru a designu v barvách Ostravy budeme do konce března debatovat i s architektem města,“ ujistil ředitel DPO Daniel Morys.

Všichni tři se ale shodli, že tramvaj musí mít úzkou kabinu. „Když zákazník žádá stoprocentní nízkopodlažnost a přední dvoukřídlé dveře, které umožní rychlejší a bezpečnější nástup i výstup cestujících, musí být kabina zúžená. Aby se tam vešly zmíněné dveře, a také proto, abychom dodrželi západní normy a neriskovali střet s auty při průjezdu tramvaje obloukem,“ vysvětlil Kráčmar.

„Uvidíme, co lze změnit. Ale raději obětuji design než bezpečnost, to by byl krok zpět,“ míní Semerák. Pracovní název švýcarské tramvaje zní Tango NF 2 Ostrava. Dopravní podnik chce navrhnout jiný.

