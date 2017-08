Dvanáctiletá dívka poslala intimní fotky muži se sbírkou dětského porna

Ostravští kriminalisté stíhají muže kvůli páchání trestných činů šíření pornografie, navazování nedovolených kontaktů s dítětem, ohrožení výchovy dítěte, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě dětské pornografie.

„Tento muž letos v červenci navázal prostřednictvím sociální sítě Facebook kontakt s ještě ne třináctiletou dívkou, kterou požádal o přátelství. Když jej přijala, začal s ní komunikovat jako dvacetiletý mladík, přičemž si vymyslel i jméno a příjmení,“ uvedl Libor Šustek, vedoucí 10. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava.

„Při komunikaci dotyčný zjišťoval především informace týkající se intimních vztahů nezletilé. Posléze začal požadovat, aby mu zaslala intimní fotografie. Sám jí na oplátku poslal své intimní fotografie,“ vylíčil Šustek.

Šestačtyřicetiletý muž pak dívce poslal i porno video a chtěl si s ní domluvit schůzku. Chtěl přijít přímo k ní domů.

„Z toho se sice dívka vymluvila, ale nebránila se další komunikaci. Domluvila si s mužem schůzku na jiném místě, ale o té už policie věděla, protože dopisování dívky s mužem si všimli její rodiče a kontaktovali policii,“ popsal Šustek. Policisté pachatele zadrželi na ulici, kde se měl s dívkou sejít.

Dívka si myslela, že rodiče o ničem nevědí

Dvanáctiletá dívka komunikovala s recidivistou prostřednictvím notebooku a mobilního telefonu, který sice neměl SIM kartu, ale přihlašovala se přes něj na domácí wi-fi.

„Myslela si, že rodiče o ničem nevědí, takže s mužem neustále udržovala kontakt. Dívka si vytvořila ještě další profil na Facebooku, byť ten nepoužívala pro komunikaci s pachatelem,“ přiblížil Šustek.

V rámci vyšetřování provedli policisté dvě domovní prohlídky, při kterých zajistili 229 kusů CD a DVD nosičů, šest harddisků, tři notebooky a mobilní telefon.

„Všechny tyto věci obsahují videomateriály, které budou předmětem dalšího vyšetřování. Máme podezření a z některých materiálů už víme, že obsahují dětskou pornografii,“ poznamenal Libor Šustek.

Šestačtyřicetiletý pachatel už byl v minulosti desetkrát soudně trestaný pro trestnou činnost, z toho jednou pro trestnou činnost mravnostního charakteru.

„Nevíme, co chtěl s dívkou na schůzce dělat, protože nám to při výslechu neřekl. Pravděpodobně by ji ale odvedl do jednoho ze dvou bytů a dost možná i dokumentoval protiprávní jednání, protože jsme na místě zajistili i fotoaparát,“ řekl Šustek.

„Muž připustil, že na sobě už nějaký čas pozoruje, že ho přitahují malé dívky. Vyjádřil se v tom smyslu, že chápe, že to není normální a že se bude chtít léčit. Nyní budeme na základě zajištěných materiálů zjišťovat, jestli takto neoslovil i další dívky.“