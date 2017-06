Horko v Dubaji stoplo lety z Ostravy. O dotovanou linku není v létě zájem

„Avizovali jsme přerušení spojení již dopředu, v letních měsících do Dubaje kvůli vysokým teplotám létá podstatně méně lidí, provoz linky bychom tak museli dotovat podstatně více,“ potvrdil informaci Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu. „Obsazenost by byla hluboko pod třiceti procenty, s tak malým počtem pasažérů by nemělo smysl létat.“



Krajský úřad dokonce zvažoval ukončení provozu linky. Její ztráty totiž dopravci proplácejí.

Pokud by šlo vše špatně, mohl by provoz spojení mezi Ostravou a Dubají přijít kraj na více než padesát milionů korun. Ze smlouvy se společností Travel Service vyplývá, že v prvním roce provozu by kraj hradil případnou ztrátu až do výše 24 milionů, ve druhém 16 milionů nebo dvou třetin dotace z prvního roku. Na jeden let kraj může doplácet maximálně 1,5 milionu korun.

Podle náměstka hejtmana se zájem o spojení s Arabským poloostrovem průběžně zvyšoval. „Na začátku byl zájem o lety okolo čtyřiceti procent, v lednu se zvýšil na šedesát procent obsazenosti letadla, v dubnu a květnu dosáhl zájem o let až devadesáti procent kapacity stroje,“ řekl Jakub Unucka.

Nejvíce se létalo o Velikonocích

A potvrdila to i mluvčí letiště Michaela Kubešová. „Zájem o leteckou linku do Dubaje pomalu stoupal, gradoval pak na jaře, o velikonočních svátcích, kdy zájem o letenky převyšoval kapacitu letadla.“

Podle leteckých odborníků by už při obsazenosti stroje okolo sedmdesáti procent neměly být lety ztrátové, kraj by v takových případech nemusel dotace platit.

Obnovení letů kraj předpokládá na přelomu září a října letošního roku, ale namísto dvou rotací týdně by se už do Dubaje mělo létat jen jednou týdně.

„I to by mělo snížit finanční náročnost pro další období, odhadujeme, že by dotace mohly být maximálně kolem 35 milionů korun, k tomu je potřeba připočíst zhruba deset milionů, které na přistávacích a jiných poplatcích za tu dobu získá letiště,“ dodal náměstek hejtmana.

Z Ostravy nově do Amsterodamu a Helsinek?

Od příštího roku by pak k linkám do Dubaje, Londýna a Milána mohly přibýt dvě další zahraniční trasy.

„Evropská unie nám schválila výběrové řízení na linky do Amsterodamu a do Helsinek. Tento týden bychom měli vyhlásit výběrové řízení na tyto trasy,“ prozradil Jakub Unucka. „Termín podávání přihlášek je do konce července, ale pokud by se někdo přihlásil později, mohl by se k výběrovému řízení přidat.“

Dopravce pro linky do Amsterodamu a Helsink už kraj jednou hledal, ale marně. Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. I proto jsou nové soutěžní podmínky poněkud pozměněné.

„Zrušili jsme požadavek na konkrétní časy odletů i podmínku bázování letadla v Ostravě. To byly věci, které případným zájemcům vadily nejvíce,“ vysvětlil náměstek hejtmana. „Na možnosti výběrového řízení se poptávali tři možní zájemci, jednou z variant je i možnost propojit linku do Amsterodamu s linkou do Dubaje.