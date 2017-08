V Opavě začíná oprava tahu na Hlučín a Polsko. Nákladní auta musí jinudy

Osobní auta, městská hromadná doprava i záchranka či hasiči pojedou jedním pruhem, nákladní doprava vůbec. Hlavní tah Opavou ve směru na Kravaře a Hlučín či polskou Ratiboř se bude více než měsíc opravovat. Už tak přetížená doprava v Opavě tak do konce září zažije zatěžkávací zkoušku.

„Předmětem opravy silnice I/46 a I/56 v Opavě je výměna stávajícího nevyhovujícího asfaltového souvrství, opravy zařízení umístěných v komunikaci a obnova vodorovného dopravního značení,“ informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Doplnila, že práce začnou na křižovatce Praskovy a Nádražního okruhu a budou postupovat ve směru ven z města.

Během prací úsekem projedou osobní auta, autobusy a trolejbusy a vozidla záchranného systému. Opravovat se bude vždy jedna polovina silnice a druhý jízdní pruh bude obousměrně průjezdný. Pozor si musí dát nejen řidiči, ale i cestující MHD, zastávky se budou přemísťovat podle postupu prací. Nákladní doprava musí okolo.

Značení dají už den předem

Už v neděli se v ulicích objeví nové dopravní značení, od pondělka se začne pracovat. „Umístěním značení v předstihu chceme minimalizovat vznik kritických situací v ranních hodinách na začátku pracovního týdne. Jde i o uvolnění staveniště, na komunikaci jsou běžně dlouhodobě odstavována auta,“ vysvětlila mluvčí Ledvinová.

Opavská radnice informovala o plánovaných opravách na svém webu s týdenním předstihem. „Rekonstrukce bude mít značný dopad na plynulost dopravy ve městě,“ uvedla mluvčí Lada Dobrovolná.

Opravy páteřního tahu východní částí Opavy Opravy omezí dopravu na hlavním tahu z centra Opavy směrem na Hlučínsko a do Polska.

Jde o ulice Praskova, Hlučínská a Ratibořská od křižovatky Praskovy s Nádražním okruhem až po výjezd z města u Kauflandu.

Úsek měří 2,3 km a pro nákladní dopravu bude platit zákaz vjezdu.

Objízdná trasa povede po spojce od Kauflandu ke Globusu a dále po Těšínské a Komenského na Nádražní okruh, ve směru na Bruntál a Krnov po Olbrichově.



To vnímají i řidiči. „Už teď to při odpolední špičce na Praskově stojí. Na semaforu zelená a vy nemůžete projet, protože je před vámi kolona aut. To si ani neumím představit, jak to bude vypadat, když se tam bude spravovat cesta,“ říká Opavanka Lenka Nováková.

Podle dispečera jedné z místních dopravních firem Martina Liptáka je zákaz pro průjezd nákladní dopravy komplikací. „Opava nemá dokončený obchvat, hlavní trasa od Olomouce nebo i od Bruntálu a Krnova na Hlučínsko a do Polska proto vede městem. Je to rozhodně komplikace,“ komentuje Lipták.

Podle sčítání dopravy z loňského roku Ratibořskou a Hlučínskou ulicí denně projede více než 17,5 tisíce aut. Z toho zhruba dva tisíce náklaďáků, které od pondělí začnou využívat objízdnou trasu, mimo jiné Těšínskou ulici, hlavní tah na Ostravu. I tudy denně jezdí tisíce aut.

„Úplná uzavírka bude platit pro vozidla nad tři a půl tuny. Objízdná trasa vede ze směru od Kravař ulicí Opavská ke křižovatce se silnicí I/11, odtud po takzvané spojce S1 na křižovatku u Globusu. Ve směru na centrum pak ulicí Těšínská, Komenského a Nádražní okruh a dále ve směru na Bruntál a Krnov po silnici I/11 ulicemi Nádražní okruh, Olbrichova a Krnovská. A opačně,“ popsala objízdnou trasu Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.