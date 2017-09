Zájemců o řízení tramvají jsou stovky, mnozí ztroskotají na psychotestech

„Spustili jsme náborovou kampaň. Nabízíme náborový příspěvek 15 tisíc korun, hrubou měsíční mzdu kolem 28 tisíc korun bez přesčasů a přespolním také možnost cenově zvýhodněného bydlení na ubytovně hotelového typu,“ líčí ředitel DPO Daniel Morys.

Přesto je na tom podnik zatím jen o něco lépe než před letními prázdninami, kdy mu chybělo 50 řidičů. „Aktuálně máme ve stavu 986 řidičů, ale potřebujeme jich 1018. Dosud nám tak stále chybí nejméně 32 řidičů, z toho 13 na tramvaje, 12 na autobusy a sedm na trolejbusy,“ počítá mluvčí DPO Karolína Rycková.

Zájemců o práci řidiče jsou přitom stovky. Jenže mnozí vůbec nemají šanci. Proč? Problém lze zkráceně nazvat: psychotesty.

Lidé se obávají promarněných peněz za testy

„Mě by bavilo řídit tramvaj nebo autobus. Mám na to věk, řidičák skupiny B i zkušenosti s řízením vlastního auta. Jenže se tam ani nehlásím, protože bych určitě neprošel psychotesty,“ říká například 30letý Marek z Ostravy.

Slyšel o tom, že psychologické testy budoucích řidičů jsou hodně náročné a spousta lidí jimi neprojde. Proto si to netroufá ani zkusit. A má ještě jeden důvod – finanční.

„Jsem bez práce a bez peněz, nemůžu si dovolit vyhodit tisíc korun za testy. Když neprojdu, nikdo mi to neproplatí,“ vysvětluje mladý muž.

Není sám, koho vidina velkých výdajů odrazuje od toho, aby se zkusili do DPO přihlásit. A řada lidí už zažila, jaké to je, když od psychologa na závěr zhruba čtyřhodinových testů uslyší: Nedoporučuji. S tímto verdiktem končí podle ředitele DPO kariéru řidičů až 30 procent lidí, kteří absolvovali testy u dopravních psychologů spolupracujících s podnikem.

Ředitel podniku: Už vím, že ani já bych nemohl řídit tramvaj

„Někteří lidé nesouhlasí s výsledkem a zlobí se, že si na ně psycholog zasedl. Ale tak to není. Psychologické testy nerozlišují mezi tím, kdo je dobrý a špatný, nezjišťují jen inteligenci, ale určují, zda je uchazeč typologicky vhodný pro práci řidiče MHD, který odpovídá za bezpečnost cestujících,“ vysvětluje šéf dopravního podniku Daniel Morys.

Aby se o tom přesvědčil na vlastní kůži, minulý týden absolvoval stejné psychotesty jako zájemci o práci řidiče. A netají, že ani on se do kabiny tramvaje či autobusu nehodí.

„Sice to nemám písemně, ale psycholog mi řekl, že by mě pro takovou práci nedoporučil. Nezdráhám se to přiznat, protože chci ukázat, že pro psychology i pro nás je prioritou bezpečnost cestujících. Já ani další lidé nejsme méněcenní, protože jsme neprošli zmíněnými testy. Jsme jen typologicky nevhodní pro tuto profesi. Já třeba proto, že bych nedokázal dlouhodobě udržet pozornost při rutinní práci, jakou vyžaduje řízení vozidla na městských linkách. Řekli mi, že jsem vhodný spíše pro kreativní práci,“ upřesnil Morys.

Psycholog: Někteří nemají reálný náhled na své schopnosti

Podle dopravního psychologa Libora Eliáška se do DPO hlásí řada lidí jen proto, že nemají práci a je jim jedno, jakou získají. Až později by zjistili, že je nebaví, nebo na ni nemají. Tomu mají psychotesty předejít.

„Důvody, proč uchazeče nedoporučíme, jsou individuální. Ale lze je shrnout tak, že tito lidé nemají reálný náhled na své osobnostní předpoklady a schopnosti vzhledem k nárokům té profese,“ říká Eliášek.

I to je jeden z důvodů, proč chce dopravní podnik podmínky pro výběr řidičů trochu pozměnit. „Uchazeče o zaměstnání testují privátní psychologové, kterým za jejich práci nemůžeme platit – test si musí uhradit klient,“ říká Morys. „Tak to zůstane. Ale ve spolupráci s dopravními psychology chceme nabízet bezplatné poradenství, takový předvýběr, kdy se lidé dozvědí, zda mají správné dispozice na profesi řidiče, nebo ne. Pokud uspějí a nastoupí, cenu testů jim proplatíme.“

Od jara uvažovaly o práci řidiče DPO stovky lidí, ale jen 25 z nich už jezdí, dalších 50 je v přípravných kurzech a 125 čeká na lékařskou prohlídku. Nejbližší dvouměsíční kurz pro 15 řidičů tramvají začne 18. září. Těšil se na něj i 45letý muž, který už v létě zvládl psychotesty.

„Bohužel je podmínkou i čistý trestní rejstřík a já až teď zjistil, že tam mám uvedené dva tresty z dob bolševika. Čekám na jejich výmaz. Kurz asi nestihnu,“ posteskl si muž.