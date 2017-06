Dostavbu Pokladu v Porubě může ohrozit další soudní spor

Podle investičního náměstka ostravského primátora Břetislava Rigra město na nic nečeká. „Jednáme se stavebními firmami a souběžně doplňujeme projektovou dokumentaci o požadavky na sanaci nosných betonových konstrukcí a další vícepráce. Zároveň do projektu přidáme malý kinosál,“ slibuje Riger.

Zatím ale netuší, kdy se rekonstrukce opět rozběhne. „Teď firmy Poklad jen hlídají, nebo dodělávají drobnosti, než definitivně odejdou a předají staveniště městu. Už jsme jim vypověděli smlouvu a běží třicetidenní lhůta,“ vysvětluje Riger.

Poprvé zkomplikoval opravu Pokladu soudní spor jednoho z nájemců. Teď k tomu vedou rozdílné názory na práce, které nejsou v projektu. Zatímco podle města jde o vícepráce za nižší cenu, firmy tvrdí, že často jde o zcela nové práce, za které žádají více peněz.

A přestože se kvůli tomu obě strany raději dohodly na ukončení spolupráce, jejich spory o peníze pokračují dál. Teď se dohadují o to, kolik město zaplatí za odvedenou práci a kolik si nechá jako bankovní záruku pro případ pozdějšího uplatnění reklamací či náhrady škody.

„Firmy nám fakturují práce za 15 až 18 milionů. My požadujeme bankovní záruku dva miliony po dobu až tří let. Firmy nabízejí půl milionu. To je však málo,“ míní Riger.

Mluvčí sdružení společností opravujících Poklad Eva Kijonková říká, že firmy s městem dál jednají a chtějí se dohodnout. „Ale nesmí to být na jejich úkor,“ nastínila.

Město podle Rigra trvá na dvou milionech. Pokud spor dojde k soudu, opravu Pokladu to oddálí.