Školáci z chudých rodin budou mít obědy zdarma. Projekt má i kritiky

Momentálně kraj zjišťuje přesnější počty dětí i škol, které se do projektu zapojí. „Oslovili jsme všechny mateřské a základní školy a víceletá gymnázia. Jde zhruba o osm set organizací,“ informovala mluvčí krajského úřadu Petra Špornová.



Přibližně stovka škol má zájem a úřadu dodala potřebné podklady včetně předběžných odhadů počtu vytipovaných dětí. V každé škole se jedná o jednotlivce, celkový součet za Moravskoslezský kraj však dosahuje tisíců.

„Vzhledem k proměnlivosti údajů přesná čísla zatím nemáme. Pohybují se mezi třemi tisíci dětí, pro něž bude potřeba asi sedmnáct milionů, a třemi a půl tisíci dětí a dvaceti miliony za obědy pro ně,“ doplnila Špornová.

Mezi řediteli škol i ve vedení některých měst vyvolal projekt smíšené reakce.

„Už tipování učiteli je rozporuplné. Děti známe, ale ve škole neposuzujeme, zda jsou v hmotné nouzi. To by měl dělat úřad práce,“ uvedl Libor Novotný, ředitel ostravské Základní školy Nádražní, která se k projektu nepřipojí, stejně jako všechna ostatní školská zařízení centrálního ostravského obvodu. Proti se totiž postavil jejich zřizovatel.

Ostravská radnice projekt odmítá podpořit

Podle radních Moravské Ostravy a Přívozu jde o nesystémové řešení. „Přímo vybízí ke zneužívání státních finančních prostředků. Některé rodiny utrácejí sociální dávky za nepotřebné a drahé věci, jako je alkohol, cigarety a drahé mobily místo toho, aby zaplatily stravu dětem ve školce či obědy ve škole,“ uvedla starostka obvodu Petra Bernfeldová s tím, že odmítají podpořit projekt na pokrytí potřeb, které financují už jiné sociální dávky.

Radní dalších měst účast školám v projektu plošně neznemožnili. Například v Karviné se zapojí čtyři školy.

„Jedná se o zlomek dětí. Máme celkem 900 žáků a vytipovali jsme jich deset,“ potvrdil účast v projektu ředitel Základní školy Dělnická v Karviné Petr Juras.

Také on však vidí v dotování obědů rezervy. „Obědy už jsou ve školách tak dotované, že by si každý rodič tu zbylou částku mohl vyřešit sám. Stravování dětí by mělo být pro rodiče prioritou,“ říká.

Vedení Základní školy v Budišově nad Budišovkou, městečku, které se dlouhodobě potýká se sociálním vyloučením některých obyvatel, zatím váhá.

„Máme už s tím zkušenost, v minulosti jsme se do podobného projektu zapojili přes organizaci Women for Women. Některé děti to, co jim nechutná, nejedly. Neměly potřebu jednoho teplého jídla každý den,“ popsal ředitel Jan Vondrouš.

Navrhované rodiny prověří úřad práce

Naopak opavské školy mají s obědy pro chudé děti pozitivní zkušenost. Prostřednictvím stejné organizace jako Budišov podporují desítky dětí už druhým rokem.

„O dětech a jejich rodinných situacích víme hodně. Některé rodiny ani nepřiznají, že by potřebovaly pomoci, přitom víme, že tam někdo zemřel nebo jde o matku samoživitelku. Smysl to má, je to pomoc, která jde přímo dětem,“ uvedl ředitel opavské Základní školy Vrchní Roman Podzemný.

Loňský školní rok se stravování zdarma v Opavě týkalo 48 dětí. „Od září 2017 se u nás takto stravuje 82 dětí. Skutečně toho využívají,“ informoval Dalibor Zeman, ředitel Zařízení školního stravování Opava.

Od letošního ledna se tam takto stravuje dalších 20 dětí navíc. „Do projektu krajského úřadu jsme se rovněž zapojili, chceme jej využít k financování obědů pro děti z mateřských škol,“ doplnila Eva Slaměnová z opavského odboru školství.

V mateřinkách Opava vytipovala dokonce 240 dětí, podle ředitele Zemana jsou platby za stravu právě v mateřských školách obrovským problémem.

Podle krajského úřadu je zapojení škol a radnic dobrovolné. Rada kraje bude o dotování stravy jednat na konci května, zastupitelé v červnu. Přesné počty dětí, kterých se projekt bude týkat, budou známé až po prověření navrhovaných rodin úřadem práce.