Radnice rozdávají rodičům školáků testery na drogy

Například radnice Frenštátu pod Radhoštěm začne v pondělí 3. září rozdávat jednorázové testy na odhalování dvou druhů nejčastěji zneužívaných návykových látek.

„Město koupilo 100 kusů testů na zjišťování marihuany a 50 na detekci pervitinu, známého také jako metamfetamin. Rodiče dětí ve věku do 18 let si je mohou anonymně a bezplatně vyzvednout na odboru sociálních věcí u kurátorky pro děti a mládež Jany Mersi nebo u sociální kurátorky Bronislavy Papákové,“ říká mluvčí radnice Iva Vašendová.

„Vím od klientů i pracovníků nízkoprahového Klubu Kryt, se kterými spolupracuji, že mezi dětmi v našem městě se nejvíce šíří marihuana, ale už experimentují i s pervitinem. Nejčastěji jde o mládež ve věku od 15 do 18 let, začíná to tedy už v devátých třídách základních škol,“ líčí kurátorka Jana Mersi, která přišla s návrhem koupit orientační testy na zjišťování drog ze tří kapek moči nakapaných na plastovou kazetku.

„Tento typ testerů funguje podobně jako těhotenský test a je cenově nejdostupnější. S množstevní slevou nás stál jeden kus kolem třiceti korun,“ popisuje Mersi s tím, že se inspirovala na radnici ve Svitavách. „Cílem projektu je podchytit mladé experimentátory dříve, než u nich vznikne závislost,“ dodala.

Bohumín nabízí testy ze slin, podobné koupil i Nový Jičín

Zatímco Frenštát netuší, zda a jak velký bude o testery zájem, ale slibuje, že pokud ano, tak přikoupí další, Bohumín už zkušenost má. Dobrou a zřejmě nejdelší v regionu. Tamní rodiče si totiž zdarma vyzvedli téměř 200 testerů, za které by jinde platili až 400 korun. A město právě čeká na novou zásilku.

„Pokud mají rodiče podezření, že se v blízkosti jejich dítěte objevily drogy a že s nimi experimentuje, mohou potomka otestovat zdarma. Radnice jim bezplatně nabízí už druhým rokem kombinovaný tester, který dokáže určit až šest druhů drog, a to stěrem z ústní dutiny,“ říká mluvčí Jana Končítková.

Testery si mohou zájemci vyzvednout anonymně kdykoli na služebně bohumínské městské policie, která je někdy také využívá. „Výsledek testu sice neurčí, kolikrát dítě drogu užilo, v jakém množství, ani kdy ji bralo. Pozitivní výsledek ale svědčí o tom, že s drogami experimentuje, a rodiče pak mohou situaci začít řešit a obrátit se na odborníky,“ dodala Končítková.

Podobný typ testerů poprvé nabídne lidem už v září i Nový Jičín.

„Na třídních schůzkách začátkem školního roku naši strážníci rozdají rodičům dětí letáčky s informacemi o drogové problematice i o nové možnosti bezplatného domácího testování drog. Nakoupíme asi 200 testerů, které dokážou ze slin odhalit až pět druhů drog. Jeden nás stojí 370 korun, město na jejich nákup vyčlenilo 75 tisíc,“ uvedla mluvčí Nového Jičína Marie Machková.

O nákupu a rozdávání drogových testerů uvažují i radnice dalších měst, například Frýdku-Místku. „Připravujeme projekt, který bychom rádi brzy představili veřejnosti. Nejdřív ale musíme doladit spolupráci s organizacemi, které nabízejí poradenské a další služby. Když se totiž rodič dozví, že dítě užívá drogy, je to začátek dlouhé cesty. Chceme proto nabízet nejen testery, ale také informace, na koho se mohou rodiny obrátit se žádostí o pomoc,“ líčí mluvčí města Jana Matějíková.

Souhrn informací o komunitách, poradnách a dalších službách pro narkomany nabízejí i další radnice. Mnohé z nich investují do prevence až stovky tisíc ročně. Starším školákům například hradí exkurzi do speciálního protidrogového vlaku.