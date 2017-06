Od září budou moci učitelé v Orlové testovat žáky na přítomnost drog

„Drogy nejsou jen problémem Orlové. My jsme se však ve spolupráci se školami nebáli jít přímo do testování žáků,“ říká k loňským výsledkům Roman Galia, který je šéfem městské policie a zároveň i členem rady města.

Orlovští hledají vhodná řešení, jak s drogami u dětí bojovat. Radnice nyní připravila další opatření. „Ve všech školách v Orlové bude ve školních řádech k 1. září zakotvena skutečnost, že pokud bude mít učitel podezření, že školák je pod vlivem drog, může jej nechat otestovat,“ přiblížila mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

„Zanesli jsme to do školního řádu poté, co jsme to konzultovali s rodiči dětí. Ti se k tomu vyjádřili kladně,“ potvrdila ředitelka Základní školy Školní Hana Rettová.

Podle orlovského manažera prevence kriminality Davida Pěntka by tato novinka měla působit především preventivně. „Žáci o této možnosti budou vědět a musí s ní počítat. Pakliže učitel bude mít podezření na použití drog u některého z žáků, měl by nejprve zavolat jeho zákonného zástupce a poté provést test slin,“ přiblížil.

Pomoci by mohli i pediatři

To však není jediná novinka, která by se v blízké budoucnosti měla ve školách objevit. Roman Galia by rád prosadil, aby ve školách působil takzvaný sociální pedagog.

„Jsou tam sice metodici prevence, ale jedná se o učitele, kteří za to nemají moc peněz a může jim chybět motivace. To není jejich chyba, oni mají hlavně učit. Právě sociální pedagog by měl být nejen proškolenou osobou, ale také prostředníkem mezi sociálkou a rodinou,“ popsal Galia s tím, že v současnosti tento projekt testují v Ostravě.

Co odhalilo testování deváťáků v Orlové Při měření v odpadních vodách z daných škol odborníci zjistili ve všech testovaných objektech přítomnost metabolitů omamných a psychotropních látek.



Následné anonymní testování deváťáků z jejich slin odhalilo, že téměř 25 procent z nich mělo pozitivní nález. Test zjišťoval přítomnost amfetaminu, metamfetaminu, THC, extáze, tablet, či opiátů v těle.



Drogu si testované dítě vzalo maximálně týden před provedením měření.



Nejčastěji testy odhalily užití pervitinu, poté marihuany.



Podle Galii by vhodnou prevencí byla rovněž spolupráce s pediatry. „Rádi bychom vyvolali diskusi o tom, aby pediatr mohl zkoumat návykové látky z doneseného vzorku moči. Tam by však mohl být etický problém a také by se muselo domluvit financování testování s pojišťovnami,“ řekl.

Na výsledky testů deváťáků reagovala i státní policie.

„Po měření jsme cíleně oslovili orlovské základní školy a gymnázium s nabídkou besed preventivně informační kampaně ‚Bereš? Zemřeš!‘ Ty se uskutečnily především v devátých třídách, na některých školách i v nižších ročnících. Hlavním tématem byly informace nejen o možných zdravotních, sociálních a ekonomických následcích užívání drog, ale zejména informace o trestněprávní odpovědnosti,“ uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Policisté loni řešili v Orlové deset trestních věcí týkajících se drogové kriminality.

„Případy se týkaly výhradně marihuany. Z prováděného prověřování a vyšetřování lze dovodit, že marihuana je velmi snadno přístupná dětem. Svou roli hraje fakt, že často bývá distribuována zdarma. Je velice rozšířená, užívá se ve skupinách vrstevníků. K distribuci ve většině případů nedochází ve školních zařízeních. Je to droga ‚volnočasová‘,“ dodala policejní mluvčí.