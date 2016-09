VIDEO: Dva muži přepadli zlatnictví v Havířově, prodavačku chtěli svázat

Agresoři zaútočili na velmi frekventovaném místě na pomezí Náměstí Republiky a Národní třídy v pondělí krátce po deváté hodině, kdy místem prochází mnoho lidí. Dva muži v kšiltovkách vešli do zlatnictví a jeden hned běžel za pult do zázemí prodejny, kde začal prodavačku bít.

„Ženě nastříkal sprej s neznámou látkou do obličeje, poté ji zatlačil do zadní místnosti prodejny, kde se napadené pokusil svázat ruce,“ popsala karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Mezitím druhý z lupičů bral peníze, šperky, zlato a další cennosti, neopomenul ani vybrat kabelku prodavačky, odkud vzal peníze, doklady a platební kartu. Celková škoda ještě nebyla upřesněna, ale bude značně vysoká.

Do prodejny přišli zákazníci, lupiči proto utekli

Do prodejny nakonec vstoupili další zákazníci, takže oba lupiči utekli a běželi směrem k Široké ulici.

Policisté žádají veřejnost o pomoc a doufají, že lupiče někdo na kamerových záznamech pozná.

„Podle získaných popisů měl jeden z mužů kolem třiceti let, štíhlou až hubenou postavu, byl vysoký 175 centimetrů a měl světlé vlasy. Oblečený byl v mikině s kapucí zelené barvy, modrých riflích a na hlavě měl kšiltovku tmavé barvy. Druhý muž měl rovněž kolem třiceti let, měl sportovní postavu, vysoký byl asi 180 centimetrů. Oblečen byl do šedé mikiny s kapucí a do tmavých kalhot,“ sdělila mluvčí Viačková.

Lidé se mohou s postřehy k loupeži a hledaným mužům ozvat na telefonní číslo 974 744 338.