Ostrava chce do roku 2020 vyřadit všechny naftové autobusy

Naděje dopravců z Karvinska, že by měli šanci znovu zajíždět do centra Ostravy něčím jiným než ekologickými autobusy, se rozplývá jako pára nad hrncem. Krajské město chce totiž v hromadné dopravě razantně omezovat nejen cizí, ale i vlastní dieselové autobusy, které vypouštějí do ovzduší škodlivé oxidy uhlíku.



„Do čtyř let nebudeme mít v provozu ani jediný. Ponecháme si jich pouze asi 50 jako rezervu. Jezdit budou jen v případě výjimečných situací,“ vysvětlil ve čtvrtek šéf Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys, když představoval plány na zavedení nízkoemisní městské hromadné dopravy do konce roku 2020.

Většinu zaplatí Evropská unie

Dopravní podnik počítá s nasazením asi 170 nízkoemisních autobusů poháněných stlačeným zemním plynem (CNG) a několika desítek bezemisních elektrobusů i trolejbusů s baterií, které mohou jezdit i mimo trolejovou síť.

„Bude to stát přes tři miliardy korun, včetně nových tramvají. Počítáme s tím, že získáme evropské dotace, které pokryjí až 85 procent nákladů. Asi miliardu použijeme z vlastních zdrojů, tvoříme si na to rezervu,“ popisuje Daniel Morys.

V současnosti má Dopravní podnik Ostrava 284 autobusů, z toho 105 nových na CNG. Zbytek chce postupně dokoupit a vyměnit.

Elektrobusy má zatím jen čtyři, ale jde o starší typy, které nelze průběžně dobíjet. A to je jejich velká nevýhoda. Na trasu, kterou ujede během směny jeden naftový nebo plynový vůz, musí mít podnik připravené dva elektrobusy. Právě kvůli nutnosti dlouze dobíjet baterii.

„Teď už budeme nakupovat výhradně elektrobusy, které lze průběžně dobíjet i během krátké přestávky na konečné. Právě dokončujeme tendr na první dva takové vozy. Hotové budou příští rok, nasadíme je na linku do Klimkovic. Lázeňské město totiž plánuje vyhlášení bezemisní zóny,“ říká Morys.

Cílem podniku je mít bezemisní dopravní prostředky

Podotkl, že sleduje vývoj technologií a jeho cílem je proměnit firmu, kterou řídí od září, v nejmodernější dopravní podnik v zemi, který bude používat jen ekologické, tedy bezemisní dopravní prostředky.

To ale nepůjde hned. Třeba proto, že elektrobus stojí až 14 milionů korun, což je zhruba dvojnásobek ceny autobusu na naftu či CNG.

„Potrvá delší dobu, než se zvedne poptávka a klesne cena. A potřebujeme i čas na vybudování sítě dobíjecích stanic. Proto počítáme s přechodným obdobím pro nákup autobusů na CNG. Nejsou sice zcela bezemisní, proto také mluvíme o nízkoemisní dopravě v roce 2020, ale podle odborníků jsou rozhodně ekologičtější než vozy spalující naftu,“ vysvětluje Daniel Morys.

Do čtyř let má v Ostravě jezdit asi 70 nových autobusů na CNG pořízených za 400 milionů a 40 nových elektrobusů za 450 milionů. Kromě toho také 10 parciálních trolejbusů za 130 milionů.

„Díky baterii mohou jezdit i bez trolejí. To nám umožní měnit trasy linek tak, aby vyhovovaly aktuálním potřebám cestujících, hlavně v okrajových částech města,“ nastínil Morys.