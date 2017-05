Do Třineckých železáren budou lidé dojíždět ve sdílených elektromobilech

„Cílem je usnadnit lidem cestu do a ze zaměstnání. Měli by se dopravovat levněji a přitom šetrněji k životnímu prostředí. Navíc by se regionu mohlo ulevit také v oblasti parkování, protože by odpadla nutnost mít doma druhé auto,“ vysvětluje místostarosta Českého Těšína Stanislav Folwarczny.

S čím počítá projekt EMA S pořízením 50 elektroautomobilů, 100 elektrokol, 15 dobíjecích stanic a parkovacích míst v areálu Třineckých železáren.

Se vznikem 25 mobilních dobíjecích stanic, z toho tři by byly v Třinci a dvě v Českém Těšíně.

S náklady ve výši 156 milionů korun (80 procent dotace).



Poznamenal, že jde o prestižní pilotní projekt, který dosud nemá v Česku obdoby. Část elektrokol a elektromobilů získají i radnice.

„Pokud klapne žádost o dotace na projekt EMA, do kterého jsme se zapojili společně s Třincem a dalšími partnery, měli bychom získat pro potřeby úřadu a městských společností asi 10 elektrokol a nejméně dva elektroautomobily,“ podotkla mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.

Město samotné by ale nemohlo získat peníze, které Evropská komise nabízí pro testování nových, neověřených řešení problémů. Dotace je totiž určená jen městům s více než 50 tisíci obyvateli. Nebo také aglomeracím.

Právě toho využil Třinec, který se s Českým Těšínem i dalšími partnery spojil, aby společně podmínku splnili. V polovině dubna požádal o dotaci na velkou flotilu elektromobilů a elektrokol.

„Projekt EMA, jehož nositelem je naše město, potvrzuje, jak důležité je partnerství a spolupráce, ale také odvaha jít do nevyzkoušených řešení. O přiznání dotací se má rozhodnout v listopadu. Pokud peníze získáme, celá síť sdílených elektromobilů a elektrokol by měla být v provozu od roku 2019. Přínosem bude snížení dopravní zátěže v našem městě a s tím související snížení emisí. Navíc bychom měli dostat k dispozici tři elektromobily a asi 30 elektrokol pro potřeby městského úřadu,“ popisuje starostka Třince Věra Palkovská.

Většinu aut i bicyklů bude lidem půjčovat a rezervační systém provozovat Regionální rada pro rozvoj regionu Čekotěšínska, Třinecka a Jablunkovska.

„Projekt EMA bude stát asi 156,5 milionu korun, z toho 80 procent by měly pokrýt dotace. Pokud je získáme, nebude problém nakoupit auta a kola, ale do roku 2019 potrvá vývoj rezervačního systému i budování parkovišť a dobíjecích stanic,“ přibližuje Gabriela Kalužová ze společnosti BeePartner, která připravuje projekt pro Regionální radu a město Třinec.