Nenudíme se, tvrdí bývalí radní kraje. Mnozí z nich tají, kde teď pracují

Přechod z krajské funkce do „normálního“ života radním, kteří na kraji pracovali na plný úvazek, mohlo usnadnit odstupné ve výši tříměsíčního platu. Jenže tato doba už brzy uplyne a radní řeší, co dále.

Bývalý hejtman Miroslav Novák (ČSSD) má jasno od prosince. Kvůli novému zaměstnání několikrát týdně dojíždí do Prahy. „Pracuji tam v jedné společnosti, konkrétnější ale nechci být,“ uvedl Novák.

Podle informací MF DNES bývalý hejtman údajně působí v čínské společnosti CEFC nebo Česko-čínské komoře vzájemné spolupráce, v jejichž čele stojí někdejší sociálnědemokratický ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Co mu nechybí? Dotazy novinářů

„Jde o mimoevropskou společnost, jinak nic víc potvrzovat ani vyvracet nebudu. Upozornil bych ale, že tam, kde pracuji, neměli nic společného s krajskými veřejnými zakázkami,“ konstatoval Novák s tím, že jednou z věcí, které mu určitě nechybí, jsou dotazy novinářů.

O něco sdílnější byl Novák po dotazu na práci krajských následovníků z hnutí ANO, KDU-ČSL a ODS. „Tak pokračují v tom, co jsme začali už my,“ pronesl.

Konkrétně zmínil problémy okolo Prodloužené Rudné. „Už před volbami jsem upozorňoval na to, že se zkrácenou EIA (hodnocení vlivu stavby na přírodu - pozn. red.) bude jistě problém. Říkalo se ale, že zbytečně útočím vůči Praze a pan Vondrák že je prý domluvený s ministrem dopravy. A najednou po zásahu ministerstva životního prostředí je opravdu problém,“ uvedl Novák.

Vítkovice jsou v problémech, práce je proto dost

Bývalý první náměstek hejtmana Josef Babka (KSČM) už během práce na kraji působil jako šéf právního oddělení strojírenské společnosti Vítkovice. Tam pokračuje i nyní.

Josef Babka má momentálně hodně práce coby šéf právního oddělení Vítkovic.

„Nenudím se. Jak jistě víte, firma má poměrně složité období, což se projevuje i větším množstvím práce podnikových právníků,“ zmínil boj firmy proti návrhům na insolvence svých závodů.

Na kraji se sice Babka ocitl v opozici, ale pořád zastává řadu funkcí v komisích a výborech. Současné vedení hodnotit nechce. „Jen čekám na programové prohlášení. Slibovali ho na konci roku, a stále nic,“ postěžoval si. To jeho spolustraníci Ivan Strachoň a Svatomír Recman otevřenost svého krajského šéfa nesdílejí.

„Mám se dobře, nic mi nechybí. Životní prostředí, jak vidíme, je špatné, to se nové krajské vládě nepodařilo odchytit. A některé věci z cestovního ruchu přebrali od nás, nic nového nevymysleli,“ vypálil první z nich. Po otázce na zaměstnání však Strachoň hodně zvolnil. „Mám zaměstnání, nebojte se. Nechci se však o tom dále šířit,“ opakoval. Pouze poznamenal, že by se rád ucházel o pozici na kandidátce do podzimních parlamentních voleb, o čemž se bude ještě rozhodovat.

Ani Recman se nerozpovídal. „Mám se skvěle. Zima je krásná, Vánoce byly bílé, nic mi nechybí. Práce? Mám, ale o osobním a soukromém životu nechci hovořit.“

Palková má funkci radní jako hobby

Daniel Havlík (ČSSD) pokračuje v práci starosty Ludgeřovic na Hlučínsku, ale počínání svého nástupce Jakuba Unucky sleduje. „Dopravu jsem neopustil, jsem v komisi i výboru. Vše sleduji a konzultuji,“ dodal a kvituje, že se může více věnovat obecním záležitostem.

Věra Palková.

Věra Palková (ČSSD) si podle vlastních slov užívá šťastného důchodu a stará se o vnoučata. „Konečně se mohu věnovat tomu, co jsem v politice zanedbávala. Už jen jako hobby mám funkci radní v mém milovaném Bohumíně,“ sdělila.

Její spolustraník Jiří Martinek se na novou práci teprve chystá. A prozradit o ní chtěl zatím pouze to, že bude v oblasti IT služeb. „Za měsíc či dva bude jasno,“ zmínil.