Porodnice v ostravské fakultní nemocnici už nestačí, přistavuje křídlo

V menších městech počítají lékaři porody na stovky. V Novém Jičíně jich bylo 666, podobně v Havířově. O něco více v Třinci, Karviné-Ráji a také Krnově. Ale ve Frýdku-Místku, Opavě a dvou ostravských porodnicích měli přes tisíc porodů a ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě už tradičně nejvíc – přes dva tisíce.



Celkem se jen v Ostravě narodilo 5 415 dětí: 2 263 v Porubě, 1 587 na Fifejdách a 1 565 ve Vítkovicích.

Porodnice ve fakultní nemocnici byla ale někdy tak plná, že musela rodičky převážet jinam. Situace trvá už několik let. To je důvod, proč se loni státní nemocnice konečně pustila do plánované přístavby Pavilonu péče o matku a dítě.

„Loni se u nás narodilo 2 263 dětí, což je druhý nejvyšší počet za posledních dvacet let. Naše kapacita je maximálně naplněná. Z okolních porodnic k nám loni přivezli přes 180 rodiček kvůli závažným komplikacím nebo předčasnému porodu, dalších 290 dětí k péči po porodu, ale i 15 matek, které měly vážné poporodní komplikace,“ říká přednosta porubské gynekologicko-porodnické kliniky Ondřej Šimetka.

Desítky rodiček porodnice odeslala jinam. Byla přeplněná

„Naopak, od nás muselo kvůli přeplněnosti intenzivních lůžek pro novorozence odjet do intermediárního centra na Fifejdy nebo do jiných regionů asi 50 rodiček. A právě kvůli nedostačujícím kapacitám jsme na podzim zahájili dostavbu perinatologického centra,“ líčí Šimetka.

Stavební práce začaly v září. Nové křídlo Pavilonu péče o matku a dítě za 130 milionů korun by mělo být hotové v létě. „Rychlost prací ale záleží i na počasí. Předpokládáme, že pacientům začne novostavba sloužit až na podzim,“ dodal mluvčí fakultní nemocnice Tomáš Oborný.

V tamní porodnici je největší nával proto, že jde o nejvyšší pracoviště svého druhu v kraji, je specializovaným centrem pro rizikové porody i nedonošené a postižené děti.

„Loni jsme tu měli 103 vícečetných porodů. Ve čtyřech případech se jednalo dokonce o trojčata, přičemž v předchozích dvou letech jsme neměli ani jeden trojčetný porod. Narostl nám ale i počet předčasných porodů a dětí s nízkou porodní váhou – 243 jich vážilo pod dva kilogramy. Nejmenší dítě, které přežilo bez zásadního zdravotního postižení, mělo při narození jen 560 gramů,“ upřesnil Šimetka.

Zajímavostí ale zmínil víc. „Jsme pyšní, že u nás významně klesl počet porodů císařským řezem, a to na 27 procent, což je v Česku spodní hranice,“ řekl přednosta kliniky.

Rodilo hodně cizinek, náhradní matka, ale i patnáctiletá dívka

Ve fakultní nemocnici měli loni čtyři ambulantní porody – matky byly zdravotně natolik v pořádku, že krátce po porodu odešly na vlastní žádost domů. Děti ale musí zůstat v péči lékařů alespoň 72 hodin.

V Porubě loni rodila také jedna surogátní, tedy náhradní matka, která přijala oplodněné vajíčko jiné ženy a odnosila její dítě. Rodila tam i spousta cizinek: ženy z USA, Belgie, Francie, Ruska, Ukrajiny, ale také Vietnamky české národnosti.