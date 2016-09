Falešný popelář mámí z lidí peníze na rozlučku. Odcházím do penze, tvrdí

„Domy v Masarykových sadech obcházel ve středu muž ve věku kolem 65 let. Měl zavalitější postavu, tmavší pleť, na sobě zelenou košili a černé kalhoty. Představoval se jako popelář. Vyprávěl bajku o tom, že odchází do penze, a žádal o příspěvek, který chce použít na rozlučkovou akci pro své kolegy,“ líčí mluvčí města Dorota Havlíková.

Muž spoléhal na dobrotivost a důvěřivost starších lidí. Tak jako falešný popelář, který obcházel město před dvěma lety. Jenže se přepočítal. Jedna z oslovených žen zatelefonovala firmě, která sváží odpad, a zjistila, že jde o podvodníka.

„Pracovnice firmy, která s ženou mluvila, obratem informovala nás,“ popisuje městský policista Petr Glaic, který má na starost prevenci kriminality. „Na místo jsme vyslali hlídku, ale muže už nezastihla. Pátráme po něm,“ dodává strážník.

Obyvatelé Českého Těšína přitom stále častěji volají strážníkům na linku 156 nebo na radnici, když je někdo obtěžuje u dveří bytu.

„Od roku 2013 totiž platí ve městě vyhláška zakazující podomní prodej. A lidé to vědí,“ popisuje Havlíková s tím, že strážníci každý rok pokutují porušení vyhlášky.

„Letos už jsme řešili podezření na porušení vyhlášky třinácti osobami. Sedmi lidem jsme na místě uložili blokovou pokutu ve výši od 300 do tisíce korun, čtyři jsme buď nezastihli na místě, nebo jsme jim podomní prodej neprokázali a jeden případ jsme předali k dořešení radnici,“ vysvětluje Glaic.

Opakovaně se objevují i falešní vnuci nebo sociální pracovníci

Úředníci i strážníci apelují na obyvatele města, aby jakékoli podezření na podvodné jednání hlásili strážníkům nebo policii.

„V regionu se opakovaně objevují falešní vnuci, prodejci nepravého zlata, ale také podvodní sociální pracovníci, zaměstnanci různých energetických společností a několikrát se vyskytli i podvodní vodaři, kteří se snažili lidem namluvit, že kvůli stížnosti sousedů potřebují okamžitě vyvézt žumpu nebo propláchnout kanalizaci. Pokaždé šlo o snahu vylákat peníze,“ přibližuje Havlíková.

I falešný popelář, který chtěl vybírat poplatek za odvoz odpadu v hotovosti, už ve městě byl. „Ovšem žádost o příspěvek na odchod do důchodu je raritní novinkou,“ netají mluvčí města.

Lidé by podle ní v žádném případě neměli nikoho cizího pouštět do bytů, neměli by nikomu předávat osobní údaje, doklady či smlouvy. „A rozhodně by žádné poplatky neměli nikomu platit v hotovosti, s výjimkou pokladny na městském úřadě nebo v sídle příslušné organizace,“ dodala Havlíková.