Festival dobrého jídla láká na zážitkovou gastronomii za přijatelné ceny

Právě tam známý gurmán Pavel Maurer představil další ročník Grand Restaurant Festivalu. „A přesně o to jde,“ říká organizátor akce, jehož motto zní: Nejezte blbě.

„Snažíme se přiblížit zážitkovou gastronomii širší veřejnosti. Chceme, aby vybrané restaurace, které obvykle vaří z kvalitních surovin za vysoké ceny, nabídly kvalitní jídlo cenově dosažitelné téměř pro každého,“ vysvětluje Maurer.



Festival začne v pondělí 15. ledna a potrvá až do konce února. Zájemci si mohou už teď prostřednictvím festivalového webu koupit jeden degustační chod za 250 korun, nebo tříchodové menu včetně vína za 600 korun. Většina z více než třiceti tisíc návštěvníků festivalu dává přednost celému menu. To platí i o Moravskoslezském kraji, kde festival dobrého jídla láká každý rok víc lidí. Ale ne do všech restauraci stejně.

„Loni se zapojilo 13 moravskoslezských restaurací, což byl rekordní počet v historii festivalu a kraj se tak stal druhým nejpočetněji zastoupeným regionem po Praze,“ říká mluvčí festivalu Petr John.

Letošním tématem je barokní kuchyně

Festivalové menu ochutnalo v kraji rekordních 2 363 lidí. Nejmenší zájem byl o menu nového hotelu Mercure v centru Ostravy, kam přišlo jen 36 lidí. Největší zájem byl naopak o restauraci Buena Vista v Ostravě-Jihu, kam zavítalo 406 lidí.

Počty loňských strávníků

Ostrava: Best Western hotel Vista, Buena Vista - 406

Imperial hotel, La Brasserie - 291

Restaurant Na Hradbách - 217

Restaurace Pata Negra - 205

City.City hotel, Loft - 166

Park Inn Hotel, Bamboo - 143

Clarion Congress Hotel - 123

Zámek Zábřeh - 82

Mercure Center hotel, Janak - 36

Čeladná: Miura hotel - 258

Krnov:

Cvilín hotel - 203

Ostravice: Sepetná hotel,Valašská koliba - 127 Opava: U Tiskárny - 106



„Loni jsme byli poprvé ve Vistě. Užili jsme si to natolik, že už máme zaplacené rezervace na únor. Nejen, že nás láká úhoř a další pokrmy, ale je tam i velmi příjemné prostředí, obsluha a každý pátek hraje pianista. Loni jsme byli tři, letos nás jde pět,“ líčí Marie Koníčková.

Každý šéfkuchař nabízí netradiční menu podle své fantazie, ale letos pod jednotícím názvem Baroko na talíři. „Každý rok kuchaře inspirujeme. Loni jsme například upozornili na plýtvání potravinami a vyzvali kuchaře, ať připraví chutné zajímavosti ze zbytků,“ připomněl Maurer. Dodal, že základem barokní kuchyně byla zvěřina, čerstvé ryby, telecí, kachní a račí maso, ale také hlemýždi a mořské plody. Mezi hlavní ingredience patřila skořice, med, sušené ovoce, houby, zázvor, ořechy, kořenová zelenina.

Festivalové menu nabídnou i letos restaurace v pěti lokalitách regionu: Ostravě, Opavě, Krnově, Ostravici a Čeladné. Ale bude jich méně než loni, z devíti ostravských se letos zapojí jen pět. Chybět budou například restaurace City.City hotelu a Zámku Zábřeh, které mají stejné vlastníky.

„Festival trvá šest týdnů, což je příliš dlouhá doba. Narušuje běžný provoz a nevyplácí se nám, proto jsme se rozhodli nepokračovat,“ říká šéf Zámku Zábřeh Radovan Koudelka.