Závodníci ukážou, co je možné dělat s pilou a sekerou

Sekery, ruční i motorové pily, vůně dřeva a zábava pro celou rodinu. Do Ostravy se po roce opět vrací Festival dřeva, jedna z největších akcí svého druhu v Česku. Koná se 10. září na Slezskoostravském hradě.

Letošní dvanáctý ročník svým charakterem v lecčem naváže na ty předchozí. „Idea festivalu vznikla v roce 2005, a to právě v Ostravě. Už tenkrát jsme chtěli propagovat dřevo coby surovinu budoucnosti a ukázat, že Moravskoslezský kraj není jen krajem uhlí a železa, ale i lesů a hor. Na to se postupně nabalil sportovní program a bohatý doprovodný program,“ řekl už dříve jeden z pořadatelů festivalu Radovan Buček s tím, že Festival dřeva je proto v mnoha ohledech výjimečný.

Jedním ze stěžejních bodů programu je timbersport alias sportovní dřevorubectví.

„Festival dřeva je totiž kromě jiného kvalifikačním závodem timbersportu. Do Ostravy znovu přijedou nejlepší závodníci z celé republiky, kteří budou soutěžit o kvalifikační postupová čísla na mistrovství republiky, jež se koná v říjnu v Liberci,“ upřesnil Buček.

„Závodů je hodně a gradují právě v září. Do Ostravy coby české kolébky timbersportu přijede letos hodně vyrovnaná sestava soutěžících, takže to bude opravdu bitva o každý bod. O to to bude napínavější,“ uvedl Martin Komárek, vicemistr světa a několikanásobný mistr Evropy v dřevorubeckých sportech, který se ostravského Festivalu dřeva účastní pravidelně.

„Důvod, proč sem jezdím, je jasný. Festival dřeva je nejhezčí timbersport akcí na Moravě, je největší, každoročně se jí účastní nejvíce závodníků nejvyšší úrovně u nás,“ doplnil.

V Ostravě budou soutěžící měřit síly ve čtyřech disciplínách

Ve Stihl Timbersport Series se soutěží v šesti disciplínách: Springboard, Stihl Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, Underhand Chop a Hot Saw.

V Ostravě budou soutěžící měřit síly ve čtyřech z nich. Zručnost závodníků v řezání klasickou motorovou pilou poměří disciplína Stihl Stock Saw, u disciplíny Standing Block Chop budou soutěžící přesekávat stojící kmen o průměru třicet centimetrů.

Chybět nebude ani Single Buck neboli řezání klasickou ruční pilou. „Tato disciplína je jednou z nejstarších dřevorubeckých disciplín,“ doplnil Buček.

A v neposlední řadě diváci uvidí zápolení v disciplíně zvané Underhand Chop. „Underhand Chop připomíná časy, kdy dřevorubci museli přesekávat spadlé stromy na menší, lépe ovladatelné části. Závodníci stojí na ležícím kmeni o průměru 32 centimetrů a v půli jej přesekávají nejdříve z jedné strany, potom se otočí a dosekají kmen z druhé strany. Důležité je dodržovat přesnost jednotlivých seků, což výrazně zkracuje čas,“ popsal záludnosti této disciplíny Buček.

Další dvě disciplíny budou v Ostravě exhibiční. „Předvedu disciplíny Hot Saw, což je řezání pilou s velkým výkonem, kdy má pila výkon i sedmdesát koní, nebo Springboard alias sekání ve výšce,“ doplnil Komárek.

„Vždy stojí za to vidět Martina Komárka, hlavní hvězdu Česka v timbersportu, i disciplíny jako Hot Saw, při níž pila za pár sekund přeřeže kmen stromu, jako byste krájeli nožem máslo,“ dodal další z pořadatelů Milan Glista.

Žáci střední dřevařské školy předvedou, co umí

Festival dřeva, to ale není jen timbersport. „Naopak. Chceme, aby se na festivalu zabavily celé rodiny včetně dětí. Aby si všichni dali třeba dobrou zvěřinovou klobásu, podívali se, jak se pracuje se dřevem, aby poznali adrenalinový sport, který v Ostravě není běžně k vidění, ale aby si k tomu ještě poslechli dobrou hudbu,“ předestřel Buček.

Milan Glista jej doplňuje: „To, aby se na Festivalu dřeva pobavily celé rodiny, pro nás není jen frází, opravdu se snažíme vymyslet program tak, abychom heslo naplnili.“

Proto se tak mohou návštěvníci těšit i na bohatý doprovodný program. Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky České republiky chystají zajímavé naučné expozice, které představí dřevo ve všech jeho podobách. Děti si zkusí nejrůznější soutěže a zúčastní se tvořivých dílen.

„Prezentovat se budou střední dřevařské školy, jejichž žáci předvedou, co umí, řezbáři budou prezentovat ruční výrobky ze dřeva,“ prozradil Buček.

Připraven je i starodávný jarmark a zvěřinové hody. Zahraje cimbálovka Kubalovci a folklorbeatová skupina Docuku, hvězdou dne bude Peter Nagy s kapelou Indigo. Vše doprovodí dřevosochaři, kteří na akci vytvoří sochy a plastiky, a historická řemesla, výrobci dřevěných hraček, keramiky a suchých vazeb, košíkáři a dráteníci.

„Na hradě i v jeho okolí se pak bude prezentovat také zahradní a lesní technika,“ doplnil Buček.

Festival dřeva začíná na Slezskoostravském hradě v 11:30. Stejně jako v minulých letech je na něj vstup zdarma.