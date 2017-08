V Moravské Ostravě žádají konec ubytovny. Nájemníci prý hlučí, fetují a kradou

Radní Moravské Ostravy a Přívozu nemohou zrušit ubytovnu v Sadové ulici, jak si přejí místní lidé. Přesto slibují, že se pokusí pomoci.

„Pokud prokážeme, že se jedná o oblast se zvýšeným výskytem negativních sociálních jevů, můžeme požádat o regulaci doplatků na bydlení. Od července to obcím umožňuje novela zákona o pomoci v hmotné nouzi,“ říká starostka centrálního obvodu Petra Bernfeldová.

Ubytovna v Sadové ulici se tak může stát první na území obvodu, do které už by se neměli stěhovat další sociálně slabí klienti. Konkrétně ti, kterým na bydlení přispívá stát. Pokud totiž úřad městského obvodu vyhlásí oblast za „problémovou“, úřady práce už novým klientům tamní ubytovny na bydlení nepřispějí. Proces ale potrvá týdny a majitel se může proti vydání takzvaného opatření obecné povahy bránit.

Stejný záměr s omezováním dalších přistěhovalců do ubytoven mají přitom i jiné radnice v regionu. Třeba v Ostravě-Jihu tak chtějí regulovat pět ubytoven. S tím ale nesouhlasí jejich nájemníci ani provozovatelé. „U nás je vše v pořádku. Nejsme žádná vyloučená lokalita. Spolupracujeme i s neziskovou organizací Centrom,“ říká například Daniel Fatura, šéf hotelového domu Hlubina v obvodě Jih.