Frýdku-Místku hrozí bezvládí, rozhádané strany se nemohou dohodnout

Primátor a čtyři sociální demokraté v osmičlenné radě. To je vše, co je ve Frýdku-Místku po nepovedeném pondělním převratu jasné. Jinak zatím neví nikdo nic.

„Jak bude rada fungovat, zatím nevíme, zástupci hnutí Naše Město FM (NM FM) nám jen v pondělí ráno předali výpověď z koaliční smlouvy,“ řekl frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký. „V osmičlenné radě je nás ale pět, takže můžeme i nadále fungovat, jsme usnášeníschopní.“

Zda a jak bude v následujících dnech rada fungovat, nemá jasno ani náměstek primátora Jiří Kajzar z hnutí NM FM.

„Zda budu chodit do rady, ještě nevím, koalice jako taková skončila. Do kanceláře ale rozhodně chodit budu a budu pracovat, mám ve své gesci důležité obory,“ řekl.

„Velice pravděpodobné ale je, že na mimořádném zastupitelstvu složíme funkce a přejdeme do opozice. Ještě o tom ale budeme jednat,“ nechal náměstek otevřená vrátka pro další dny.

Na radnici je nedostatek vůle se dohodnout, říká politoložka

Politici mají nyní dva týdny, aby se domluvili na tom, kdo město v příštích měsících povede.

Nebude to ale nijak snadné, po dvojím útoku na primátorský post už v podstatě nemá kdo s kým jednat. A hlasy schází všem. Bez členů minimálně dvou zastupitelských klubů z trojice ANO, ČSSD a NM FM a podpory dalších stran nikdo většinovou koalici ve Frýdku-Místku neposkládá.

„Na situaci ve Frýdku-Místku je patrný nedostatek dobré vůle se dohodnout,“ říká politoložka Jiřina Pavlíková. „Variant přitom není mnoho. Buď se politici dohodnou, nebo je tady ještě varianta předčasných voleb. V takových případech je potřeba odložit osobní animozity. To ale bývá v politice to nejtěžší.“ V tomto volebním období už zkoušel vládnout magistrátu prakticky každý s každým.

Krátce po volbách vše vypadalo na spojení hnutí ANO a NM FM, na poslední chvíli se ale domluvila koalice ANO se sociálními demokraty. Ti po třech měsících hodili ANO přes palubu a dohodli vratkou koalici s NM FM. Za pomoci komunistů a lidovců, jejichž předsedům za to připadly placené posty předsedů výborů. A v pondělí hodili zastupitelé NM FM přes palubu pro změnu sociální demokraty s tím, že povládnou s hnutím ANO.

Jenže sociální demokraté se nedali. V pondělí ráno přitom vše vypadalo jasně. Třiadvacet zastupitelů souhlasilo se změnou programu, včetně odvolání primátora a předsedů kontrolního a finančního výboru. Což se nakonec ukázalo jako rozhodující. Obě předsednické funkce jsou ve Frýdku-Místku uvolněné, předsedové pobírají minimálně 46 tisíc korun hrubého.

A za to oba, jak Ivan Vrba z KSČM, tak Libor Koval z KDU-ČSL se svými kluby, drželi současnou koalici u moci.

Klub KSČM nechtěl podpořit odvolání primátora

V pondělí dva členové klubu KSČM, Eva Mohylová a Oldřich Staněk, nejprve souhlasili s odvoláním primátora, před samotným hlasováním ale zmizeli.

Předseda klubu ANO Jaromír Horký mluvil o únosu, Jiří Kajzar z hnutí Naše Město FM zase o zmizení.

„Náš názor byl jasný. Odvolání primátora nepodpoříme,“ vysvětluje dění v klubu KSČM jeho předseda Ivan Vrba. „Dva naši členové měli jiný názor. Chtěli jsme si to vyříkat už na obědě, ale oni na něj nepřišli.“

„Ztracení“ zastupitelé nepřišli ani na rozhodující hlasování. Podle informací, které kolovaly kuloáry, je odvezl člen krajského výboru KSČM.

„Možná někam jeli, nebyl jsem u toho,“ nechce být konkrétní Ivan Vrba.

A konkrétní nechce být ani při odhadu, co se bude dít ve městě dál. „Ještě jsme s nimi nemluvili, takže nevím, jaký je jejich názor. Do patnácti dnů by mělo být svoláno nové zastupitelstvo, naše rozhodnutí nepodpořit odvolání zatím trvá,“ dokončil Vrba.

Pokud se nedohodne víc než polovina zastupitelů, primátora neodvolají. Zablokované zastupitelstvo ale může ohrozit například přípravu rozpočtu pro příští rok.