V Havířově natáčí hokejového bratra Vyšehradu. Seriál Lajna s Langmajerem

Tvůrci seriálu se rozhodli do hlavní role hokejového trenéra obsadit známého herce Jiřího Langmajera. „Domluvili jsme se, že nebudeme nikoho napodobovat, či parodovat. Ale pokud by se dalo říct, že jsem z něčeho pro tuto roli vycházel nebo se někým inspiroval, pak bych uvedl pana trenéra Hlinku,“ řekl Jiří Langmajer.

Ten se sám přiznal k tomu, že hokeji moc neholduje. „Moc nemusím kolektivní sporty. Jsem spíš takový solitérní typ, který preferuje třeba jízdu na kole. Kdyby se mělo točit, jak jedu na bránu a dávám hezký gól, tak to bychom asi nedali dohromady. Naštěstí tady v tom seriálu jde o trenérství, a ne o to, jak umím bruslit,“ podotkl Langmajer.

Známého herce taková nabídka překvapila. „Po dlouhých letech mého herectví se stalo poprvé, aby mě někdo oslovil s projektem takového internetového seriálu. Neváhal jsem a roli přijal,“ řekl Langmajer.

Podle tvůrců jsou internetové seriály novým směrem, ke kterému by se mělo postupně vše klonit. „Seriál bude lidem k dispozici ke zhlédnutí kdykoliv se jim zlíbí. Máme dobrou zkušenost se seriálem Vyšehrad, který má opravdu vysokou sledovanost, a věříme, že se bude líbit také Lajna,“ podotkl producent Daniel Strejc.

Delší a „dospělejší“ verze Vyšehradu

Seriál Lajna Děj je zasazen do Havířova. Do tamního klubu zamíří trenér, který opustil Slavii. Zažívá sportovní i nesportovní věci. Komedie se snaží vycházet ze zápletek, jež mají reálný základ. Kromě Jiřího Langmajera se v seriálu představí například Zdeněk Piškula, Hana Vagnerová, Marek Taclík či Norbert Lichý.

Ve srovnání s Vyšehradem označil producent Lajnu za jeho dospělejší verzi. „Především je to v tom, že počítáme s delší stopáží. Máme možnost tam tvarovat postavy a bude to tedy spíše komediální film na pokračování. Vyšehrad je taková kousavá ironie, která tou krátkou stopáží jde na ruku mladším divákům,“ vysvětlil.

Filmaři již do několika scén zapojili také hokejisty z havířovského klubu AZ. „Led je rozpuštěný, takže se hráči projeli na kolečkových bruslích a prokázali zručnost,“ podotkl producent filmu. Stejně jako ve fotbalovém seriálu Vyšehrad by také do Lajny rádi jeho tvůrci přilákali i známé české hokejisty. „Nabízí se zapojení Davida Pastrňáka (odchovanec AZ Havířov – pozn. autora) či třeba Dominika Haška a vůbec party z Nagana. Věřím, že se někteří ve filmu objeví,“ dodal Strejc.

Havířovští věří, že seriál udělá městu dobrou reklamu

Producent seriálu Daniel Strejc si Havířov oblíbil již před lety, kdy s Janem Hřebejkem v regionu hledal vhodné místo pro natáčení filmu Zakázané uvolnění (ten se nakonec natáčel například v Bohumíně - pozn. autora). „Tehdy to ještě nevyšlo, ale Havířov mě okouzlil, zejména hlavní třídou,“ podotkl Strejc.

Natáčení filmu ve svém městě podpořila i havířovská radnice. „Zatím jsem nedospěla do stadia, že bych sledovala seriály na internetu. S tímhle počinem se ale určitě ráda seznámím. Věřím, že budete v seriálu Havířov prezentovat tak pěkně, jak o něm mluvíte,“ prohodila směrem k tvůrcům filmu primátorka Havířova Jana Feberová.

Podle náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Josefa Bělici může tento seriál pomoci propagaci města. „Tuto novou formu moderní propagace města vítáme. Vnímáme, že doba papírových letáčků a brožurek ustupuje do pozadí a veškerá komunikace se přesouvá do on-line prostoru,“ podotkl.

Filmaři na prvním díle pracovali na přelomu dubna a května na havířovském stadionu i v jeho okolí. Přesný termín jeho uvedení zatím neuvedli, jak již bylo zmíněno, mělo by se tak stát někdy v průběhu právě probíhajícího světového šampionátu. V průběhu září a října se pak všichni hlavní představitelé Lajny do města vrátí, aby natočili dalších sedm dílů. „Ty bychom pak chtěli uvést během podzimu a zimy a třeba tím i podpořit významné jubileum. V příštím roce to totiž bude dvacet let od Nagana,“ dodal Daniel Strejc.