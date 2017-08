Automatů ubylo, ale hráčů ne. Příjmy z hazardu Ostravě téměř neklesly

Dříve město získávalo z hazardu asi 280 milionů korun ročně. Letošní příjmy klesnou méně, než radnice čekala.

„Zastupitelé budou v září rozhodovat o rozdělení 182 milionů korun, které město získalo za necelých osm měsíců letošního roku. Je to o 36 milionů méně než za stejné období loňského roku, kdy bylo ve městě mnohem více automatů. Čekali jsme, že letos vybereme asi 160 milionů, ale do konce roku to zřejmě bude 250,“ říká náměstkyně primátora Iveta Vozňáková.

Podle primátora Tomáše Macury se přitom počet hracích automatů výrazně snížil. „Na území města jich zbývá asi 1 700. Před rokem jich bylo přes tři tisíce,“ uvedl.

„Ukazuje se, že automatů ubývá, ale hráčů ne. Kdo chce hrát, cestu si najde,“ dodala Vozňáková.

Zatímco loni magistrát přeposílal městským obvodům jen třetinu výtěžku z hazardu, třetinu dával na sport a třetinu do rozpočtu města, letos získají obvody polovinu.

Jih se tak může těšit na 33,6 milionu, Moravská Ostrava a Přívoz na 21, Poruba na téměř 16 a Mariánské Hory a Hulváky na 9 milionů korun.