Házenkáři z kraje jdou do nové sezony s velkým odhodláním

Úvodní los extraligy házenkářů 1. kolo, 9. a 10. září Nové Veselí – Kopřivnice 17.00 SO

Karviná – Brno 10.30 NE

Frýdek-Místek – Strakonice 18.00 NE 2. kolo, 16. a 17. září Dukla Praha – Frýdek-Místek 16.30 SO

Kopřivnice – Zubří 18.00 SO

Hranice – Karviná 10.30 NE 3. kolo, 23. a 24. září Kopřivnice – Plzeň 18.00 SO

Karviná – Nové Veselí 10.30 NE

Frýdek-Místek – Brno 17.00 NE