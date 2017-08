Obnova vyhlídky na hladnovském kopci v Ostravě je nereálná, říká vlastník

Klub přátel rozhleden si přeje obnovu historické vyhlídky ve Slezské Ostravě. Moc šancí ale nemá, oprava by stála desítky milionů a samotná vyhlídka by se podle vlastníka neuživila. Soukromý majitel zvažuje, že by prostory nabídl studentům telekomunikačních oborů k získávání praxe.