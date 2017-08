Důchodce při pádu prorazil prosklené dveře. Hlava mu uvízla mezi střepy

Do této pasti se senior z Dětmarovic dostal poté, co po náhlé slabosti upadl ze schodů. A to tak nešťastně, že hlavou prorazil dveře.

Záchranáři nechali na místo přivolat hasiče. „Nejprve bylo nutno krytím ochránit obličej pacienta, a poté za pomoci hasičů odstranit životu nebezpečné střepy,“ podotkl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Manévr hasiči ve spolupráci se záchranáři zvládli a hlavu vyprostili. Senior si ale i tak při pádu ublížil, a tak musel do nemocnice. „Lékař zjistil vícečetná poranění v oblasti hlavy s krevní ztrátou, která ale nebyla život ohrožující. Muž byl převezen na chirurgickou ambulanci karvinské nemocnice,“ dodal Lukáš Humpl.