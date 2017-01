Hledaný zloděj ujížděl policii na kole, pak přeskakoval balkony

15:51 , aktualizováno 15:51

Měl jít do vězení na několik měsíců, ale ani to se mu nechtělo. Když si hledaného muže všimla policejní hlídka, snažil se jí ujet na kole, po jízdě výtahem skákal z balkonu na balkon, až vrazil k cizím lidem do bytu. Dál se ale už nedostal.