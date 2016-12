Žena věří, že její tříletý syn bude jednou chodit. A lidé pomáhají dál

Zatímco Martina Štěpáníková v patře rodinného domku svých rodičů v Hlučíně-Darkovičkách poutá nohy tříletého Františka k pedálům, vysvětluje při tom, jak moc je speciální rehabilitační tříkolka pro jejího syna důležitá.

„Nedošlápne na zem celými chodidly, jen špičkami. Při jízdě na tříkolce se jeho svaly a šlachy napínají a uvolňují. Jezdíme denně. A je to účinnější než jiná cvičení, protože tříkolka Fandu baví. Sám na ní ale zatím jet nedokáže, musím ho vždy tlačit,“ líčí chlapcova matka.

Fanda šlápl do pedálů a poprvé se sám rozjel

Jenže sotva se při povídání na chvíli zastaví, Fanda šlápne do pedálů a sám popojede dozadu. Jel by ještě dál, kdyby ho nezastavila stěna pokoje. „Tohle ještě neudělal. Je to poprvé!“ raduje se jeho máma.

František je její jediné, vymodlené dítě. Na svět ale přišel příliš brzy – už v šestém měsíci těhotenství. Vážil jen 900 gramů. Lékaři matku upozornili, že bude mít vývojové potíže. Ona se ale zdráhala uvěřit.

„Stále jsem doufala, že problémy nebudou tak velké. Až na přelomu loňského a letošního roku mi došlo, že následky dětské mozkové obrny jsou vážné. Fanda už měl dva roky, ale nechodil, nemluvil. Ačkoli jsme chodili na rehabilitace, velké pokroky vidět nebyly,“ vzpomíná Martina Štěpáníková.

Zlom nastal letos v létě. Po prvním pobytu v Sanatoriích Klimkovice, kde Fanda absolvoval program intenzivní neurorehabilitace.

„Udělal velký pokrok. Zpevnily se mu svaly, dokázal lépe sedět a sám se začal poprvé i stavět. V lázních nám navíc ukázali rehabilitační tříkolku a další pomůcky včetně ortéz, které mu teď hodně pomáhají. I proto dnes věřím, že syn bude jednou chodit,“ říká Štěpáníková.

Každý pobyt s intenzivní rehabilitací stojí asi padesát tisíc

Netají ale, že bez podpory mnoha lidí by to se synem těžko dokázali. Intenzivní rehabilitační programy v Klimkovicích stojí asi 50 tisíc a nehradí je zdravotní pojišťovny. Stejné je to s rehabilitační tříkolkou za 16 tisíc či jinými pomůckami. Na to všechno přispěli Fandovi obyvatelé Hlučína i okolních obcí.

Zaměstnanci hlučínské rehabilitace, kam Fanda dochází, vybrali právě jeho jako vhodného adepta, kterému by město mohlo pomoci ze sbírky pro postižené děti.

„Nabídli nám to a já přijala. Veřejnosti nás město představilo před slavnostním divadelním představením Jesličky svatého Františka, což bylo symbolické. Pak jsme díky příspěvkům od lidí mohli měsíc rehabilitovat v Klimkovicích. A protože Fandovi to hodně pomohlo, lékaři doporučili pobyt opakovat. Abychom tam mohli jet znovu na podzim, peníze pro nás vytančili návštěvníci XII. ročníku festivalu Štěrkovna Open Music na Hlučínském jezeře prostřednictvím mobilní aplikace Nadace ČEZ Pomáhej pohybem,“ vypočítává Štěpáníková pomoc, za kterou je vděčná.

A to není zdaleka všechno. Pomoci se rodině dostalo z více stran.

Na tříkolku přispěli fotbalisté, na další pobyt i tančící lidé

Františkův dědeček hraje v místním fotbalovém klubu, který při jednom z utkání uspořádal sbírku. Její výtěžek stačil právě na nákup vytoužené rehabilitační tříkolky.

ZŠ Tyršova z Hlučína sbírá celý rok pro Fandu plastová víčka.

A finančně přispěli také lidé ze Štěpánkovic, kde matka s chlapcem dříve žili. Do domu svých rodičů v Hlučíně-Darkovičkách se žena se synem vrátila teprve na konci loňského roku.

Finanční pomoc Hlučína měla trvat jen rok. Ale situace se změnila. Hoch si už začátkem příštího roku zopakuje intenzivní neurorehabilitaci v Klimkovicích. A nejen to.

Hlučín se rozhodl pomáhat rodině i v příštím roce

Hlučín se rozhodl, že nad Františkem převezme patronát a pomáhat mu bude dál. Důvod?

„Po celý letošní rok, kdy město pomáhalo Františkovi, nám chlapec dělal obrovskou radost. Rozdíl v jeho zdravotním stavu a kondici je po absolvování dvou náročných rehabilitačních programů na první pohled patrný. Maminka, která je samoživitelka a podporují ji její rodiče, se chlapci intenzivně věnuje, což samozřejmě také přináší výsledky. A protože rehabilitační pobyty Františkovi evidentně pomáhají, rozhodli jsme se podpořit ho i příští rok,“ vysvětluje místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová.

Podotkla, že lékaři i fyzioterapeuti doporučují chlapci, aby pokračoval v intenzivním cvičení a opakovaně absolvoval nákladné rehabilitační programy, na které rodina sama nedá prostředky dohromady.

„Když se Františkův stav bude nadále lepšit, budou mít všichni dárci dobrý pocit, že se o to dílem zasloužili. A to je přece hodně dobré, když můžete říct, že jste pozitivně ovlivnili něčí život,“ míní Kotrlová.

V posledních letech přibývá v kraji stále více radnic, které podporují postižené děti, pořádají pro ně finanční sbírky, sbírají plastová víčka nebo pořádají charitativní akce. A většina lidí není lhostejná.

Hlučín pomáhá postiženým dětem už druhý rok. Loni se dočkala podpory pětiletá Adélka. Letos František. Už první adventní neděli dostal z peněz od lidí vánoční dárek: terapeutickou pomůcku ve tvaru slona, která zlepšuje motorické schopnosti dětí.

„Cvičení se slonem Františkovi prospívá, proto jsme navrhli jako dárek právě tuto pomůcku,“ říká ředitelka Dětské rehabilitace Hlučín Radmila Löwová.