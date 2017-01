Třinečtí hokejisté podruhé v sezoně nedali ani jeden gól

„Byl to parádní úvod, spadly nám tam dva rychlé góly, a to rozhodlo,“ řekl mladoboleslavský útočník Jakub Klepiš, který dal první branku. Upozornil však, že věděl, že to bude boj až do konce. „Třinec neskládá zbraně a kolikrát už otočil stav, přestože prohrával třeba 1:3.“

Třinecký brankář Šimon Hrubec ani nevěděl, jestli si předtím vůbec sáhl na puk. „Možná tam byla jedna střela, ale nebyl to ideální začátek. Máme však dost silný tým, abychom to dokázali otočit, jenže dneska Brandon chytal skvěle,“ ocenil hostujícího brankáře Maxwella. Podle Hrubce je Mladá Boleslav urputný soupeř. „Jsou nabruslení, jdou jednoduše do brány, střílejí. Vše, co jsme o nich věděli, se potvrdilo,“ řekl Šimon Hrubec. Uznal, že všechny tři góly byly podobné, padly po přečíslení. „Ano, oni jsou silní v přechodu, ve středním pásmu a to nás dneska stálo tři body.“

Třinecký trenér René Mucha potvrdil, že nevydařený začátek určil ráz celého utkání.

„V prvních dvou minutách jsme ale my měli dvě velké šance, které jsme neproměnili,“ upozornil. „Chvilku nám trvalo, než jsme se z těch dvou zásahů oklepali. Dneska nám ale nebylo souzeno. Musíme na to rychle zapomenout.“

Mucha odmítá, že by Oceláři byli v útlumu, byť minule v Hradci Králové i s Mladou Boleslaví prohráli při skóre 1:8. „Prostě v rozhodujících chvílích teď nedáváme góly,“ řekl. „Před námi je výzva, derby, v neděli to můžeme odčinit.“

Zítřejší duel Vítkovic s Třincem v Ostravar Aréně začne v 15.30.