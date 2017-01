Na semináři pro sexuální delikventy znásilnil spoluvězně. Dostal deset let

Tancoš se vyhlášení rozsudku nezúčastnil, protože v prosinci hned po ukončení předchozího nepodmíněného trestu rovněž za znásilnění nastoupil ústavní ochrannou psychiatricko-sexuologickou léčbu.

Obžalovaný má už patnáct záznamů v rejstříků trestů. Většinu tvoří znásilnění mladých mužů, zbytek drogové delikty, například prodej pervitinu. Celkem strávil za mřížemi dvacet let.

Když si odpykával poslední trest, přivezli ho předloni v říjnu do věznice v Ostravě-Heřmanicích kvůli výchovnému programu Grepp zaměřenému na nápravu delikventů odsouzených za zneužívaní mladistvých. Poslední Tancošova oběť totiž měla jen sedmnáct let.

Oběť má IQ 68

Jenže seminář na Tancoše výchovně nezapůsobil. Podle obžaloby Tancoš natlačil do kabinky toalety tehdy 26letého vězně a pod pohrůžkou násilí ho přinutil k orálnímu sexu.

„Oběť měla tvář mladého hezounka, byla introvertní, IQ ve výši 68,“ popsal soudce.

Znásilněný muž se nejprve se zážitkem svěřil spoluvězni, ke kterému měl důvěru, a na jeho doporučení pak vše řekl na skupinovém sezení vězňů, a to včetně Tancoše.

„K tomu ho musela vést buď hodně velká odvaha, nebo naopak obrovské zoufalství,“ poznamenal soudce.

Tancoš sice společný sex přiznal, ale řekl, že byl dobrovolný a po dohodě. „Byli jsme kamarádi. Nevím, proč mě udal,“ líčil.

Soud mu však neuvěřil. „Napadený muž neměl důvod si vymýšlet, s Tancošem se nikdy neviděl, jeho inteligence je pro případné vymýšlení příliš nízká a hlavně se popsané praktiky shodovaly s Tancošovým počínáním v minulosti,“ zdůvodnil soudce s tím, že napadený muž navíc není homosexuál.

Znalci zjistili u Tancoše sklony k zotročování mladých mužů

Naopak u Tancoše znalci opakovaně zjistili homosexuální sadomasochismus zaměřený na zotročování mladých mužů k sexuálním aktivitám.

Soud nakonec Tancoše poslal na deset let do vězení a nařídil mu opět ústavní sexuální léčbu. Obžalovanému přitom hrozilo vězení od pěti do dvanácti let.

Tancošovi částečně pomohlo, že zneužitému muži neublížil a při sexuální léčbě zatím spolupracuje. Naopak mu přitížila četnost jeho nezákonného počínání a to, že se plně nedoznal.

Obhájce se nejprve o případném odvolání musí poradit s klientem, státní zástupkyně si ponechala lhůtu.