Hotelové domy v Havířově dále chátrají. Změna majitele zatím nepomohla

Budovy, dříve obývané sociálně slabými nájemníky, chátrají. „Velmi nás znepokojuje stav objektů i skutečnost, že jsou neobyvatelné. Je to pouze lákadlo pro děti, které se snaží prozkoumat, co se dá, a velice snadno zde může dojít k úrazu,“ myslí si primátorka Jana Feberová (ČSSD).

Magistrát se proto obrátil na současného majitele a požádal ho o objasnění aktuálního stavu. Havířovské úředníky mezitím kontaktoval nový potenciální zájemce o koupi celého komplexu. „Ten by jej chtěl koupit s tím, že by se na investici do budovy spolupodílelo město. Zatím ale nepředložil žádnou konkrétní vizi, jak s objektem naložit,“ doplnila mluvčí města Jana Dybová.

Jedna z vizualizací, jak měl areál hotelových domů Merkur v Havířově vypadat po revitalizaci.

Havířovským se do společných projektů s novými investory příliš nechce. „Máme naplánováno mnoho svých investičních akcí a jen stěží bychom si mohli dovolit spolufinancovat nějaký soukromý projekt,“ vysvětlila primátorka.

Gabriel Figeľ, jednatel společnosti Merkur Development, která komplex budov před dvěma lety odkoupila, navíc odmítá, že by objekty nabízeli k prodeji. „Z naší strany se určitě aktivně nesnažíme budovy prodat. Vyslechneme si nabídky případných zájemců, ale není pravda, že bychom se chtěli komplexu cíleně zbavit. Překvapily mě zprávy v médiích, že Merkur je na prodej, to jsou dezinformace.“

Majitel: Dlouho trvalo ukončení ubytovny

Podle jednatele pokračují přípravy přestavby bývalé ubytovny v nájemní bydlení určené zejména seniorům. To, že proměna není ani po dvou letech příliš znatelná, vysvětluje nedostatkem času.

„Po koupi budov jsme měli velké náklady spojené s tím, že jsme museli nejprve ukončit provoz ubytovny. Poté následovaly čisticí a projekční práce i další nezbytnosti,“ dodává.

Za čtrnáct dní by mohlo být o budoucnosti Merkuru o něco jasněji. Vedení Havířova totiž pozvalo ke společnému jednání jak zástupce vlastníka, tak i potenciálního zájemce o koupi budov.